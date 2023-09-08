Власти Великобритании обсуждают запрет ЧВК «Вагнера» и включение организации в список террористических. Это криминализует не только членство в ЧВК, но и любую поддержку ее действий.
Постановление о внесении военной компании в «черный список» британский парламент намерен рассмотреть 13 сентября. Оно будет основано на Законе о борьбе с терроризмом от 2000 года. Ожидается, что запрет вступит в силу в тот же день.
Новая мера Лондона позволит классифицировать активы «Вагнера» как собственность террористов и конфисковывать их, говорится в заявлении МВД.
Глава ведомства Суэлла Браверман назвала деятельность ЧВК «жестокой и разрушительной». По ее словам, военная компания действовала как «военный инструмент» российских властей за рубежом.
«Они [члены ЧВК «Вагнера»] террористы, просто и ясно — и этот приказ о запрете ясно это закрепит в законодательстве Великобритании», — подчеркнула Браверман.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЧВК «Вагнера» не существовало с юридической точки зрения.
«Комментировать нечего», — ответил спикер Кремля, когда его спросили об этой мере.
Великобритания ввела санкции против Пригожина в 2020 году. Против «Вагнера» — в марте 2022 года. В июле этого года страна ввела санкции против отдельных лиц и предприятий, связанных с группировкой в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и Судане.
Почему Лондон решился на этот шаг только сейчас?
Правительство Великобритании намеревалось внести ЧВК в список террористических организаций еще весной. Однако мера застряла на обсуждении в парламенте.
В конце июля 2023 года комитет по международным делам Палаты общин раскритиковал кабинет Риши Сунака за отсутствие стратегии по борьбе с «вагнеровцами».
В июне парламентская комиссия пришла к выводу, что правительство «недооценивало» деятельность Вагнера в течение почти 10 лет и «на удивление самодовольно» относилось к роли наемников.
В конце июля газета Times сообщила, что Лондон планировал внести ЧВК в «черный список» еще в мае. Однако отложил решение после неудавшегося мятежа наемников в конце июня. Британские власти отложили этот вопрос после заявлений Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета. Это могло создать дополнительные дипломатические и юридические риски для Лондона, отмечала газета.
Дэвид Лэмми, представитель оппозиционной Лейбористской партии по иностранным делам, заявил, что этот шаг «давно назрел». По его словам, правительство не должно ограничиваться этой мерой и привлечь к ответственности и российское руководство.
В мае Times выпустила статью, где отметила: у МВД Великобритании пока нет никаких доказательств того, что «Вагнер» или лица, связанные с этой ЧВК, действуют в Соединенном королевстве с момента начала войны в Украине.
Однако источник издания в правительстве сообщил: есть «подозрения», что наемники через подставные компании помогали российским олигархам выводить деньги из Великобритании после того, как Лондон ввел финансовые санкции.
Какими будут последствия?
Если закон примут, то любое членство в рядах «Вагнера» или пропаганда его деятельности, организация или участие в его собраниях, а также публичное ношение логотипа ЧВК будут считаться уголовным преступлением и наказываются тюремным заключением на срок до 14 лет.
После включения в список террористических ЧВК встанет в один ряд с такими организациями, как «Аль-Каида», ДАЕШ и «Боко Харам».
Включение в список террористов также позволит британскому правительству конфисковать собственность «Вагнера». Это может открыть путь для украинцев, желающих подать в суд на ЧВК для получения компенсации через британскую судебную систему.
В ноябре британская юридическая фирма подала иск против наемников от имени украинских беженцев, проживающих в Британии, требуя компенсации «за ущерб от российской агрессии», напоминает CNN.
Кто еще признал «Вагнера» террористическим?
Многие западные союзники Украины ввели санкции против ЧВК и ее руководителей. Но эти санкции, судя по всему, оказали лишь ограниченное влияние на деятельность группировки в Украине и в нескольких странах Африки.
В январе Минфин США признал ЧВК «Вагнера» «транснациональной преступной организацией». Администрация Байдена планировала признать группировку иностранной террористической организацией, однако пока не сделала этого. Двухпартийная группа членов Конгресса призвала к этому решению.
В феврале Европейский Союз внес «Вагнера» в свой глобальный режим санкций в области прав человека. Литва и Эстония классифицировали ЧВК как террористическую организацию. В мае французский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС добавить группировку в список террористических групп Евросоюза.
ЧВК «Вагнера» действовала в Сирии и ряде стран Северной и Западной Африки. Ее руководитель Евгений Пригожин завербовал тысячи заключенных из российских тюрем для участия в боевых действиях в Украине. Как отмечает агентство Reuters, «вагнеровские заключенные» составили основную ударную силу зимнего наступления России в 2022–2023 годах.
В июне ЧВК провела попытку мятежа в России. Президент РФ Владимир Путин осудил действия наемников, назвав их госизменой. 23 августа Пригожин и другие высокопоставленные «вагнеровцы» погибли в авиакатастрофе. Большинство экспертов сомневаются, что «Вагнер» выживет в своем нынешнем виде без Пригожина.
Как ранее писал TRT на русском, сеть ЧВК «Вагнера» в Африке переходит под контроль Минобороны РФ. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.
По его данным, все операции «вагнеровцев» в Африке и на Ближнем Востоке будут подчинены военному ведомству. Москва отдельно просила режим Асада закрыть ЧВК «Вагнера» доступ к авиабазе Хмеймим.