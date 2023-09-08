Власти Великобритании обсуждают запрет ЧВК «Вагнера» и включение организации в список террористических. Это криминализует не только членство в ЧВК, но и любую поддержку ее действий.

Постановление о внесении военной компании в «черный список‎»‎ британский парламент намерен рассмотреть 13 сентября. Оно будет основано на Законе о борьбе с терроризмом от 2000 года. Ожидается, что запрет вступит в силу в тот же день.

Новая мера Лондона позволит классифицировать активы «‎Вагнера‎» как собственность террористов и конфисковывать их, говорится в заявлении МВД.

Глава ведомства Суэлла Браверман назвала деятельность ЧВК «жестокой и разрушительной». По ее словам, военная компания действовала как «военный инструмент‎»‎ российских властей за рубежом.

«Они [члены ЧВК «‎Вагнера»‎] террористы, просто и ясно — и этот приказ о запрете ясно это закрепит в законодательстве Великобритании», — подчеркнула Браверман.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЧВК «‎Вагнера»‎ не существовало с юридической точки зрения.

«Комментировать нечего», — ответил спикер Кремля, когда его спросили об этой мере.

Великобритания ввела санкции против Пригожина в 2020 году. Против «‎‎Вагнера» — в марте 2022 года. В июле этого года страна ввела санкции против отдельных лиц и предприятий, связанных с группировкой в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и Судане.

Почему Лондон решился на этот шаг только сейчас?

Правительство Великобритании намеревалось внести ЧВК в список террористических организаций еще весной. Однако мера застряла на обсуждении в парламенте.

В конце июля 2023 года комитет по международным делам Палаты общин раскритиковал кабинет Риши Сунака за отсутствие стратегии по борьбе с «‎вагнеровцами»‎.

В июне парламентская комиссия пришла к выводу, что правительство «недооценивало» деятельность Вагнера в течение почти 10 лет и «на удивление самодовольно» относилось к роли наемников.

В конце июля газета Times сообщила, что Лондон планировал внести ЧВК в «‎черный список»‎ еще в мае. Однако отложил решение после неудавшегося мятежа наемников в конце июня. Британские власти отложили этот вопрос после заявлений Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета. Это могло создать дополнительные дипломатические и юридические риски для Лондона, отмечала газета.

Дэвид Лэмми, представитель оппозиционной Лейбористской партии по иностранным делам, заявил, что этот шаг «давно назрел». По его словам, правительство не должно ограничиваться этой мерой и привлечь к ответственности и российское руководство.

В мае Times выпустила статью, где отметила: у МВД Великобритании пока нет никаких доказательств того, что «‎‎Вагнер» или лица, связанные с этой ЧВК, действуют в Соединенном королевстве с момента начала войны в Украине.

Однако источник издания в правительстве сообщил: есть «подозрения», что наемники через подставные компании помогали российским олигархам выводить деньги из Великобритании после того, как Лондон ввел финансовые санкции.

Какими будут последствия?

Если закон примут, то любое членство в рядах «Вагнера»‎ или пропаганда его деятельности, организация или участие в его собраниях, а также публичное ношение логотипа ЧВК будут считаться уголовным преступлением и наказываются тюремным заключением на срок до 14 лет.

После включения в список террористических ЧВК встанет в один ряд с такими организациями, как «Аль-Каида», ДАЕШ и «Боко Харам».

Включение в список террористов также позволит британскому правительству конфисковать собственность «‎‎Вагнера». Это может открыть путь для украинцев, желающих подать в суд на ЧВК для получения компенсации через британскую судебную систему.

В ноябре британская юридическая фирма подала иск против наемников от имени украинских беженцев, проживающих в Британии, требуя компенсации «‎за ущерб от российской агрессии‎», напоминает CNN.

Кто еще признал «‎Вагнера»‎ террористическим?

Многие западные союзники Украины ввели санкции против ЧВК и ее руководителей. Но эти санкции, судя по всему, оказали лишь ограниченное влияние на деятельность группировки в Украине и в нескольких странах Африки.

В январе Минфин США признал ЧВК «‎Вагнера»‎ «транснациональной преступной организацией». Администрация Байдена планировала признать группировку иностранной террористической организацией, однако пока не сделала этого. Двухпартийная группа членов Конгресса призвала к этому решению.

В феврале Европейский Союз внес «‎Вагнера»‎ в свой глобальный режим санкций в области прав человека. Литва и Эстония классифицировали ЧВК как террористическую организацию. В мае французский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС добавить группировку в список террористических групп Евросоюза.

ЧВК «‎Вагнера»‎ действовала в Сирии и ряде стран Северной и Западной Африки. Ее руководитель Евгений Пригожин завербовал тысячи заключенных из российских тюрем для участия в боевых действиях в Украине. Как отмечает агентство Reuters, «‎вагнеровские заключенные»‎ составили основную ударную силу зимнего наступления России в 2022–2023 годах.

В июне ЧВК провела попытку мятежа в России. Президент РФ Владимир Путин осудил действия наемников, назвав их госизменой. 23 августа Пригожин и другие высокопоставленные «‎вагнеровцы»‎ погибли в авиакатастрофе. Большинство экспертов сомневаются, что «‎‎Вагнер» выживет в своем нынешнем виде без Пригожина.

Как ранее писал TRT на русском, сеть ЧВК «Вагнера» в Африке переходит под контроль Минобороны РФ. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По его данным, все операции «‎вагнеровцев»‎ в Африке и на Ближнем Востоке будут подчинены военному ведомству. Москва отдельно просила режим Асада закрыть ЧВК «‎Вагнера»‎ доступ к авиабазе Хмеймим.