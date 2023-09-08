Оппозиционный парламентский блок Германии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требует создать комиссию по расследованию скандала с налоговыми махинациями Warburg-Bank. В афере может быть замешан канцлер Олаф Шольц, который участвовал в даче показаний по этому делу. Об этом пишет Tagesschau.

Блок подал жалобу в Федеральный конституционный суд ФРГ после того, как правящая «‎светофорная»‎ коалиция наложила запрет на создание комиссии.

ХДС/ХСС рассчитывает, что Федеральный конституционный суд признает: «‎‎Бундестаг нарушил права депутатов от ХДС/ХСС, а также парламентской группы своим постановлением об отказе в создании следственной комиссии» для расследования потенциального участия канцлера в финансовых махинаций Warburg-Bank.

Оппозиция утверждает: нужно создать следственную комиссию для «‎‎выявления проблем правовых практик налоговых органов» ФРГ, а также для «‎‎выполнения Бундестагом своей бюджетной ответственности». Это нужно для прояснения «‎‎доверия канцлеру», уточнили в оппозиционном блоке.

«‎Светофорная»‎ коалиция отклонила запрос в июле. Причиной она назвала то, что потенциальные нарушения, имевшие место на региональном уровне, не подлежат расследованию федеральными органами.

«‎Канцлеру есть что скрывать»‎

Депутат ХДС Матиас Миддельберг уточнил: отказ стал первым в истории республики случаем, когда правящий блок заблокировал право парламентского меньшинства на расследование. Оно гарантировано конституцией.

«‎‎Это показывает, что их канцлеру есть что скрывать», — отмечает Миддельберг.

В конце августа экс-депутат Бундестага и бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга. Он потребовал возбудить уголовное дело в отношении Шольца. Де Маси подозревает канцлера в даче ложных показаний по делу о финансовых махинациях банка Warburg-Bank.

В августе, когда Шольц давал показания, он заявил, что якобы не помнит встреч с партнерами по банку Warburg-Bank Кристианом Олеариусом и Максом Варбургом в 2016 и 2017 годах. Де Маси назвал нелогичными пробелы в памяти канцлера.

Полиция ФРГ проводит расследование возможной связи членов правящей партии СДПГ с преступной группой мошенников, обворовывавших государство на миллиарды евро. Мошенники действовали при помощи схемы по возврату налога на прирост капитала. В ходе выступления перед комитетом глава правительства ФРГ отрицал обвинения, выдвинутые в его адрес.