ПОЛИТИКА
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Момент побега из тюрьмы в США
В США осужденный за убийство Данело Кавальканте сбежал из тюрьмы, взобравшись на стену, как Человек-паук. Эти кадры стали вирусными в Сети.34-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство своей бывшей девушки Деборы Брандао на глазах у ее детей в 2021 году. Поиски сбежавшего убийцы продолжаются. #trtrussian #тюрьма #побег #человекпаук #пожизненнозаключенный #убийца #сша #побегизтюрьми #заключенный #trtнарусском
оллодл / Others
8 сентября 2023 г.
Истории
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