Азербайджан планирует в ближайшее время начать работы по строительству городка в турецком Кахраманмараше. Об этом 6 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит пресс-служба администрации президента страны.

Кахраманмараш сильно пострадал в результате двойного землетрясения в феврале этого года.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить соболезнования братской Турции, помянув память погибших в результате страшного землетрясения. Как известно, Азербайджан с первых часов и минут предпринял усилия в связи с этим страшным землетрясением‎»‎, — заявил Алиев на второй встрече министров по управлению стихийными бедствиями Организации тюркских государств (ОТГ) и участников международных учений «Баку-2023».

«‎‎В настоящее время определяются окончательные параметры городка, который будет построен Азербайджаном в городе Кахраманмараш, и в ближайшее время мы начнем строительство», — подчеркнул президент.

Как ранее писал TRT на русском, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков. Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек, более 100 тыс. получили ранения. Свыше 87 тыс. эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов.

В зоне бедствия находятся как минимум 13 млн человек. Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Роль ОТГ в мире

Алиев также отметил, что ОТГ заняла достойное место в мировом масштабе.

«Однако, мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире. Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведений консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности — то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство. Уверен, что позиции и роль нашей организации в мире в ближайшем будущем еще больше возрастут», - подчеркнул политик.

Он уточнил: сейчас идет серьезная подготовка к проведению в ноябре 10-го саммита глав государств ОТГ.

«Насколько мне известно, на заседании также предусмотрена подготовка соглашения о взаимной помощи. В этом имеется большая необходимость, потому что все мы хорошо знаем, что в последнее время в нашем регионе и мире, в целом, резко возросло количество чрезвычайных ситуаций. Тому есть много причин. Однако, факт заключается в том, что сегодня невиданные наводнения, землетрясения, пожары стали обычным явлением», — подчеркнул Алиев.

В ОТГ пять полноправных членов: Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Казахстан. Еще три страны — Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) — имеют статус наблюдателя в организации.