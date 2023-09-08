Кубинские власти арестовали 17 человек, связанных с вербовкой молодых кубинцев на службу в российскую армию для участия в войне против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее на этой неделе Куба сообщила, что власти работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, по ее словам, действовала как на кубинской территории, так и в России.

«‎‎В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — заявил 7 сентября полковник МВД Кубы Сезар Родригес.

Родригес не назвал ни одного из обвиняемых в участии в группировке. Однако отметил: лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове, для вербовки кубинцев в российскую армию.

Официально Куба заявляет, что не участвует в войне на Украине.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастным к скандалу грозит срок от 30 лет до пожизненного заключения или даже смертной казни — в зависимости от тяжести и типа преступлений. Сейчас арестованные проходят по делам: торговля людьми, наемничество, враждебные действия против иностранного государства.

В начале сентября Минобороны Великобритании сообщило, что российские власти пытаются пополнить ряды вооруженных сил. Для этого Москва вербует для участия в войне иностранных граждан, в первую очередь, их соседних с Россией стран.

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.