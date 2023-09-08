Развитие исламского банкинга в России получило новый толчок – в соответствии с законопроектом, который был принят Госдумой 19 июля, в стране стартовал эксперимент по официальному внедрению таких услуг в четырех регионах: Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкортостан.

К слову, в тексте нового закона слово «исламский» не встречается вовсе, а в пояснительной записке – лишь раз, и то в не самом очевидном контексте: «От проведения эксперимента ожидается создание благоприятных правовых условий для партнерского финансирования на всей территории Российской Федерации, что будет способствовать задачам экономического развития страны, развитие бизнеса, привлечение зарубежных инвестиций из стран - членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления».

Сама же форма банкинга, соответствующая нормам шариата в документе называется «партнерским финансированием». Этот термин достаточно отражает суть модели: вместо ссудного процента, использование которого мусульмане считают греховным, получатель кредита должен делиться с банком частью прибыли своего предприятия – если речь идет о бизнесе. Такая форма партнерства называется мушарака.

Если же кредит берется, например, на покупку жилья (мурабаха – аналог ипотеки), то недвижимость сначала приобретает банк, после чего передает клиенту, который в рассрочку выплачивает ее стоимость и фиксированное вознаграждение за организацию сделки. Разумеется, если есть кредиты, то есть и вклады – но тоже не совсем обычные. В исламском варианте депозита (мудараба) клиент передает банку средства для инвестиций в определенную сферу бизнеса, а банк гарантирует, чтобы это происходило в соответствии с религиозными предписаниями (например, нельзя способствовать распространению азартных игр или производству алкоголя).

Как признают сами авторы, их инициатива по внедрению такой модели в России далеко не первая. «На протяжении последнего десятилетия в ряде субъектов Российской Федерации накоплен успешный опыт реализации отдельных проектов, основанных на моделях партнерского финансирования, – говорится в тексте. – В то же время целенаправленное развитие данного сегмента финансового рынка требует повышения системности и качества его регулирования, устранения существующих правовых барьеров».

О каких именно барьерах идет речь, хорошо разъяснило издание РБК. «Ранее банки не могли осуществлять торговую деятельность, которая в исламском банкинге заменяет услуги с процентным доходом и позволяет получать доход от деятельности на финансовом рынке, соблюдая нормы шариата. Теперь для четырех регионов, в которых до 1 сентября 2025 года пройдет эксперимент, определены правила их работы и соблюдения законодательства, требований к капиталу, акционерам и органам управления», – пишет РБК.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, в эксперименте решили принять участие 14 компаний. Среди них – «Сбер», крупнейший в России банк по объему операций с физическими лицами.

«Безусловно, мы планируем участвовать в эксперименте и открывать новые флагманские офисы партнерского финансирования, в первую очередь рассматриваем регионы с высокой долей мусульманского населения, а это: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Дагестан и республики Северного Кавказа; а также особый фокус на Москву», – сообщили в пресс-службе банка. Примечательно, что «Сбер» открыл первый офис, работающий в рамках исламского банкинга еще в декабре – в Казани, а первые попытки обслуживать мусульман по законам шариата были предприняты в 2018 году.

Первопроходцем же в области исламского банкинга в России стал Бадр-Форте Банк, еще в начале 1990-х годов. Как пишет в колонке для русской редакции Forbes генеральный директор компании «ЛяРиба-Финанс» Мурад Алискеров, его учредители «сталкивались с большими сложностями из-за противоречия исламских норм и российского законодательства, а точнее — из-за различного толкования терминов, которые лежат в основе традиционного и исламского банкинга».

«Самой распространенной формой таких компаний в России сейчас является товарищество на вере (ТнВ). Это товарищество, участниками которого создается некий капитал, в рамках которого и осуществляется деятельность. Но количество участников в подобных компаниях ограничено», – рассказал эксперт.

Как отмечает руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, потенциал у исламского банкинга в России очень большой. «Уверена, принятый закон принесёт удовлетворение 20 миллионной умме мусульман России. У инвесторов сейчас появилась отличная возможность попробовать первыми взаимовыгодные механизмы банкинга. Спрос на исламские финансы очень большой не только у мусульман. Причиной тому — принципы партнерского финансирования, которые основаны на честности, этике, материальности и принципе разделения рисков финансистов и клиентов», – заявила она.