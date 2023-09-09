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МИД Турции осудил проведение так называемых выборов сепаратистов в Карабахе
Министерство иностранных дел Турции отреагировало на нелегитимные «выборы президента» на территориях Карабахского региона Азербайджана
МИД Турции осудил проведение так называемых выборов сепаратистов в Карабахе
Министерство иностранных дел Турции / Others
9 сентября 2023 г.

Министерство иностранных дел Турции с осуждением отреагировало на незаконные выборы, прошедшие на территориях Карабахского региона Азербайджанской Республики. В заявлении говорится, что эти так называемые выборы: «Являются новым проявлением усилий по односторонней легитимизации нынешней ситуации в регионе».

В заявлении подчеркивается, что данный шаг является грубым нарушением международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН и принципы ОБСЕ. «Мы осуждаем и рассматриваем эти выборы, которые проводятся в период, когда Азербайджан и Армения стремятся продолжить мирные переговоры, как шаг, направленный на их подрыв», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турция также призывает ООН и международное сообщество не признавать эти выборы. «Турция не признает эти нелегитимные выборы, которые представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — указывается в документе внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции напоминают, что Турецкая Республика поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и по-прежнему верит, что подписание прочного мирного соглашения в ближайшее время внесет важный вклад в мир и стабильность в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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