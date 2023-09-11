Кадры разрушенных домов в Марокко

В Марокко спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 2100 человек и свыше 2400 получили травмы. Наибольшее число жертв зафиксировали в провинциях Эль-Хауз и Тарудант. Напомним, толчок магнитудой 6,8 произошел 8 сентября на юге Марокко. #trtrussian #марокко #землетрясение #завалы #жертвыземлетрясения #эльхауз #тарудант #спасение #статистика #trtнарусском