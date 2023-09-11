ПОЛИТИКА
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Кадры разрушенных домов в Марокко
В Марокко спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 2100 человек и свыше 2400 получили травмы.&nbsp; Наибольшее число жертв зафиксировали в провинциях Эль-Хауз и Тарудант. Напомним, толчок магнитудой 6,8 произошел 8 сентября на юге Марокко. #trtrussian #марокко #землетрясение #завалы #жертвыземлетрясения #эльхауз #тарудант #спасение #статистика #trtнарусском
лолорло / Others
11 сентября 2023 г.
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