Тысячи новых автомобилей застряли в аргентинском порту

Около 15 тыс. новых автомобилей скопились в аргентинском порту Сарате в ожидании разрешения правительства на допуск в страну. В Аргентине продолжается экономический кризис. В стране ощущается острая нехватка долларов, которые в том числе идут на оплату иностранных автомобилей. В связи с этим происходят задержки в доставке товаров. #trtrussian #автомобили #аргентина #портаргентины #въездваргентину #экономическийкризис #импорт #trtнарусском