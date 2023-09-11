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Казахстан и Узбекистан будут вместе контролировать перевозку энергоресурсов
Мажилис Казахстана ратифицировал межправительственное соглашение о совместном таможенном контроле для энергоресурсов, которые идут через границу по трубопроводам и по линиям электропередачи
Казахстан и Узбекистан будут вместе контролировать перевозку энергоресурсов
Казахстан и Узбекистан будут вместе контролировать перевозку энергоресурсов / Others
11 сентября 2023 г.

Казахстан и Узбекистан договорились о совместном таможенном контроле для энергоресурсов, поступающих по трубопроводам и линиям электропередачи. Об этом говорится на сайте Мажилиса (парламента) Казахстана.

Ташкент и Астана также будут обмениваться информацией об опыте деятельности в вопросах таможенного декларирования и контроля за энергоресурсами.

Стороны будут сообщать о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере таможенного дела. Законопроект представлял министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, сама процедура подразумевает ежемесячное получение показателей с приборов учёта, которые находятся на балансе таможенных органов сторон, а также установку, снятие и проверку целостности средств таможенной идентификации.

«Соглашение было подписано 6 декабря 2021 года в столице Казахстана. Реализация его норм позволит повысить эффективность контроля над энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередач‎»‎, — отметила депутат мажилиса Ирина Смирнова.

Как ранее писал TRT на русском, Казахстан и Турция упростят таможенные процедуры. Казахстанский Сенат обсудил закон об упрощении таможенного контроля с Анкарой. Документ, в частности, предусматривает приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска и освобождение от таможенного досмотра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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