Ветряная энергетика ФРГ стала жертвой бюрократии. Для перевозки больших турбин по дорогам страны нужно получить разрешение Минтранса, однако процесс идет крайне медленно: на рассмотрении находится более 15 тыс. заявок, процесс согласования займет многие месяцы, пишет агентство Reuters.

Местные компании заявляют, что проекты ветряной энергетики сильно задерживаются, а убытки из-за длительного складирования стальных сегментов башен, генераторов и лопастей превышают несколько миллионов евро.

«Если ничего не изменится, к концу года это может стоить дополнительно €115 млн», — заявил агентству Феликс Ревальд, представитель производителя ветряных турбин Enercon.

Для перевозки тяжелых грузов по мостам и автомагистралям необходимы разрешения на транспортировку. Иногда конструкции и дорожные знаки требуют демонтажа, а для некоторых грузов требуется сопровождение полиции, а другие можно отправить только ночью.

«Это одна из самых неотложных задач для нас и наших конкурентов», — добавил Ревальд.

Из-за бюрократии компании теряют миллионы евро в день

Задержки с получением разрешений обходятся компании в тысячи евро в день, отметил Ревальд. Он добавил: проблема может усугубиться по мере того, как к середине следующего года будет наращиваться строительство ветряных электростанций.

Германия стремится к 2030 году получать 80% своей электроэнергии из возобновляемых источников, 115 гигаватт из которых должны поступать за счет береговых ветроэнергетических установок. Однако отсутствие разрешений на транспортировку ставит под угрозу эту цель, подчеркивает Reuters.

Nordex, мировой лидер в производстве ветряных турбин, заявил агентству, что парковочных мест для ее грузовиков слишком мало, а стоимость разрешений выросла в десять раз.

По данным Nordex, в 2021 году стоимость заявок подскочила со €100 до более чем €1 тыс. за разрешение.

Компании часто подавали несколько заявок на случай различных непредвиденных обстоятельств. «Я не могу подать заявление на получение разрешения на перевозку и завтра сказать: «Я поеду на зеленом грузовике вместо красного», потому что необходимо новое разрешение», — пояснил Кай Вестфаль, руководитель транспортного отдела производителя ветряных турбин Vestas.

Каждая федеральная земля требует свое разрешение

Согласно исследованию инженерной ассоциации VDMA, для перевозки ветряной турбины требуется в среднем около 150 разрешений, от 100 до 120 — для кранов и 60 — для компонентов турбины.

В отсутствие единого закона, регулирующего перевозки тяжелых грузов, каждая федеральная земля требует разных документов, говорится в исследовании.

Кроме того, ФРГ использует устаревшее программное обеспечение для подачи заявок на перевозку турбин. ПО было выпущено в 2007 году, и в соответствии с общими правилами, принятыми еще в 1992 году. У каждого органа ФРГ есть свои собственные административные правила для подачи заявок на получение разрешений, отметил исследователь VDMA Себастьян Стеул.

«Нам как можно скорее нужна геоинформационная система, которая объединит обработку всех процессов, связанных с крупным и тяжелым транспортом, и которая может быть использована как промышленностью, так и властями», — подчеркнул Стеул.

Оформление каждого разрешения в ФРГ займет до трех месяцев по сравнению со средним показателем от двух до трех недель в Нидерландах и около 10 дней в Дании.

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