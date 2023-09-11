В Казахстане 11 сентября начались масштабные учения на случай землетрясения «‎Жер-2023»‎, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В тренировках принимают участие казахстанские службы гражданской защиты. Также в учениях участвуют аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Республиканский штаб находится в Алматы.

Учения «‎‎Жер-2023» продлятся два дня. Основная цель тренировок — подготовить и обучить население действовать во время чрезвычайной ситуации. Также МЧС республики планирует развивать общую культуру безопасности, повышать уровень готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

В Казахстане к сейсмически опасным относятся 9 регионов: Алматы, Шымкент, области Абай и Жетысу, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.

«‎В ходе сейсмотренировок жителям разъяснили правила поведения при разрушительных землетрясениях. Были практически отработаны некоторые действия, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения, маршруты убытия в безопасные районы»‎, — говорится в пресс-релизе МЧС республики.

Последнее мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Казахстане в феврале текущего года. Эпицентр находился на 628 км западнее Алматы.

Землетрясение произошло вслед за разрушительными толчками в турецком Кахраманмараше. Как ранее писал TRT на русском, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков. Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек, более 100 тыс. получили ранения. Свыше 87 тыс. эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов.

В зоне бедствия находятся как минимум 13 млн человек. Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.