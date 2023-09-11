Власти Нью-Йорка опознали еще двух жертв террористических атак на Всемирный торговый центр 11 сентября, всего за несколько дней до 22-й годовщины терактов. Об этом сообщает мэрия Нью-Йорка.

Согласно пресс-релизу, опознанные мужчина и женщина стали 1648-й и 1649-й жертвами, выявленными управлением главного судмедэксперта. Их личности удалось идентифицировать при помощи расширенного анализа ДНК останков, говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что не раскрывают имена двух новых жертв по просьбе их семей. Это первые идентификации с сентября 2021 года.

Методы, использованные для этой идентификации, «включают недавно принятую технологию секвенирования следующего поколения — более чувствительную и быструю, чем традиционные методы ДНК. Ее используют военные США для идентификации останков пропавших без вести американских военнослужащих», — говорится в заявлении мэрии.

Таким образом, число опознанных жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке достигло 1649.

40% жертв остаются неопознанными

Несмотря на эти достижения в технологии ДНК, примерно 40% жертв, или около 1100 человек, предположительно погибших в результате катастрофы, остаются неопознанными. В общей сложности в результате нападений на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке пропали без вести 2753 человека. На всех них выданы свидетельства о смерти, хотя работа по сопоставлению имен жертв с останками с места происшествия продолжается.

В пресс-релизе главный судмедэксперт города Джейсон Грэм назвал продолжающиеся усилия «крупнейшим и самым сложным судебно-медицинским расследованием в истории страны».

«Когда мы готовимся отметить годовщину 11 сентября, наши мысли обращаются к тем, кого мы потеряли в то ужасное утро, и их семьям, которые продолжают жить каждый день с болью от потери близких», — заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Мы надеемся, что эти новые опознания смогут принести некоторое утешение семьям этих жертв, а продолжающиеся усилия Управления главного судмедэксперта свидетельствуют о непоколебимом стремлении города воссоединить всех жертв Всемирного торгового центра с их близкими», — подчеркнул градоначальник.

Как ранее писал TRT на русском, экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года в течение 20 лет после катастрофы превысили $200 млрд. Если учесть расходы американской армии на военные кампании на Ближнем Востоке, эта цифра увеличивается в несколько раз. Такую оценку дали эксперты Брауновского университета.

Ущерб от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании эксперты оценили в $55 млрд. В эту сумму вошли стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий ($8 млрд), уничтоженного оборудования и другого имущества ($6 млрд), расчистки завалов ($1 млрд), «стоимость» потерянных человеческих жизней ($24 млрд) и др.

В общей сложности жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек.