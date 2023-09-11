Ведущая мусульманская группа США — Совет американо-исламских отношений (CAIR) —осудила осквернение Корана возле Турецкого дома в Нью-Йорке. Об этом сообщает TRT World.

В Турецком доме находится генеральное консульство Турции и миссия страны при ООН.

«‎‎Мы осуждаем эту очевидную попытку осквернить Коран — священный текст, которому следуют миллионы американцев — и просим религиозных и политических лидеров всех вероисповеданий и происхождения поддержать американское мусульманское сообщество в неприятии растущего фанатизма и разделения, которое мы наблюдаем по всей стране», — говорится в заявлении CAIR.

Рано утром 8 сентября злоумышленник бросил копию Корана на землю и начал топтать ее ногами возле Турецкого дома. Сотрудники службы безопасности Турецкого дома вывели подозреваемого с территории.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как подозреваемый бросает книгу на землю, топчет ее, крича: «Это Коран».

Недавние акции правых экстремистов с сожжениями Корана в Швеции и Дании под предлогом свободы слова вызвали гневные протесты в мусульманских странах, включая нападения на дипломатические миссии.

CAIR-NY и американская мусульманская община заявили, что «‎солидарны со всеми, кто бросает вызов расизму, антисемитизму, ксенофобии, исламофобии и всем другим формам фанатизма»‎.

В июле CAIR призвал президента Джо Байдена и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона четко отречься от антимусульманского фанатизма и осудить сожжение Корана, произошедшее в Швеции.

Как ранее писал TRT на русском, 7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Совета мусульманских организаций США во главе с генеральным секретарем Усаме Джамалом.

Турецкий лидер подчеркнул: мусульманское сообщество продолжает вести борьбу с терроризмом и преступлениями на почве ненависти.

Эрдоган выразил обеспокоенность продолжающимся ростом антиисламских настроений на Западе. Он отметил, что мусульмане должны объединиться и выступить против исламофобии, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман.

Турецкий лидер назвал неприемлемыми инциденты с осквернением священной книги мусульман — Корана в ряде европейских государств.

«Это преступление на почве ненависти и варварство. Многократные случаи осквернения Корана в Швеции, Нидерландах и Дании свидетельствуют о том, что демократия и права человека не установились в этих краях», — сказал он.