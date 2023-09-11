В России недостаток базовых станций: операторам связи для строительства сетей не хватает около 50 тыс. таких станций. Чтобы закрыть дефицит, с начала года представители отрасли тестируют китайские аналоги. Однако они не отвечают нужным критериям стабильности и функционала, пишет российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что китайские аналоги смогут стать полноценной альтернативой ушедшим с российского рынка Huawei, Nokia и Ericsson.

По данным газеты, сейчас в распоряжении «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) на весь год есть около 20–30 тыс. базовых станций, тогда как необходимо минимум 80 тыс.

«Основными причинами дефицита остаются резкое увеличение стоимости оборудования и прекращение официальных поставок. При этом снижение доли капзатрат (CAPEX) в выручке операторов указывает на долгосрочное ухудшение экономической эффективности их бизнеса», — заявил изданию заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

Чем недовольны операторы?

Операторы недовольны китайскими решениями компаний «‎третьего эшелона»‎, отмечает газета.

«Это связано с закрытостью систем китайских вендоров — они несовместимы с решениями других компаний, не удовлетворяет операторов также стабильность работы и функционал», — пояснил Сиволобов.

Западные поставщики оборудования объявили об уходе с российского рынка из-за санкций против РФ. Москва попыталась завозить оборудование по параллельному импорту, однако этот путь не может полностью закрыть потребности операторов, заявил «‎Коммерсанту» ‎редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

«Согласно официальной статистике Минцифры, число новых станций в 2022 году снизилось на 58% относительно прироста 2021 года. Это при том, что в 2022 году реализовывались планы, утвержденные еще в 2021 году», — подчеркнул Слукин.

Как ранее писал TRT на русском, компании РФ переходят на китайские решения по кибербезопасности. На фоне ухода Cisco, Palo Alto и других западных поставщиков оборудования в сфере киберзащиты свыше 60% российских компаний планируют перейти на аналоги из Китая.

Причина растущей популярности КНР в этой сфере — привычная для российских заказчиков функциональность, сравнимая с западными аналогами. В то время как производители в РФ «либо дорабатывают свои решения, либо не имеют аналогов вовсе», заявил в беседе с «‎Коммерсантом»‎ директор центра информационной безопасности «Ланит-Интеграции» Николай Фокин.