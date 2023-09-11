Фидан: Отношения между Турцией и Казахстаном успешно развиваются

Важность сотрудничества между Турцией и Казахстаном возрастает с каждым днем, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане. По его словам, отношения между двумя странами приобретают все более институционализированный и углубленный характер. #trtrussian #турция #казахстан #мид #диалог #дипломатия #встреча #хаканфидан #муратнуртлеу #астана #trtна русском