ПОЛИТИКА
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Фидан: Отношения между Турцией и Казахстаном успешно развиваются
Важность сотрудничества между Турцией и Казахстаном возрастает с каждым днем, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане. По его словам, отношения между двумя странами приобретают все более институционализированный и углубленный характер. #trtrussian #турция #казахстан #мид #диалог #дипломатия #встреча #хаканфидан #муратнуртлеу #астана #trtна русском
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11 сентября 2023 г.
Истории
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