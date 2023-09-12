ПОЛИТИКА
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Теракт 11 сентября: день, изменивший мир
Сегодня в США вспоминают жертв 11 сентября 2001 года - крупнейшей террористической атаки, в результате которой погибли почти три тысячи человек. Тогда сразу два самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды», врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Последствия этого теракта мир ощущает до сих пор. #trtнарусском #11сентября #теракт #сша #память #террористическаяатака #алькаида #ньюйорк #последствиятеракта #trtrussian
юбьб / Others
12 сентября 2023 г.
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