5 самых важных заявлений президента Турции на саммите «Большой двадцатки»

Реджеп Тайип Эрдоган предложил дать возможность участвовать в саммите G20 и других подобных встреч мировых лидеров всем странам мира, чередуя их участие. Такими образом судьбу мира будут определять все страны, а не только пять (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция). Мы собрали для вас пять самых важных заявлений Президента Турции на саммите «Большой двадцатки». #trtнарусском #турция #g20 #большаядвадцатка #г20 #эрдоган #лидерыстран #лидеры #россия #сша #китай #великобритания #франция #трт #новости