В Украине всю неделю обсуждали возможную выдачу уклонистов от мобилизации, которые незаконно выехали в Польшу. Тему запустили публикации в польском издании Rzeczpospolita, в которой говорится об обеспокоенности украинских властей из-за оттока мужчин призывного возраста за рубеж.

По данным пограничной службы Польши, в стране находятся порядка 80 тысяч украинских мужчин, и сколько из них действительно имели право на выезд, а сколько оформили разрешительные документы разными способами, неизвестно. К тому же, есть и немало тех, кто вовсе пересек границу вне пункта пропуска – через лес. В социальной сети TikTok немало можно встретить немало рассказов об этом, основанных на личном опыте. Правда, это чаще делается на границе с Венгрией, Молдовой и Румынией.

«Это важная цифра для Украины, потому что этих людей можно было бы мобилизовать и пополнить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность», – комментирует количество уклонистов Федор Вениславский из комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины. Он допустил, что прокуратура Украины может привлечь к ответственности своих граждан за рубежом по уголовным делам.

Также издание цитирует пресс-секретаря главного управления полиции Польши Мариуша Чарку, который оценил возможность выдачи украинцев в массовом порядке.

«Чтобы вернуть таких людей в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них. – сказал Чарка. – Если мы остановим такого иностранца, например, для очередной дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что там находятся данные Интерпола. Мы арестовываем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли его экстрадировать, решает польский суд».

«По информации, полученной Rzeczpospolita от пограничной службы, Польша по соглашению с Украиной уже выдворяет граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу, – продолжает издание. – Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения одному из депутатов Верховной Рады и ее помощнику. Оба они «помогали» мужчинам покинуть страну в обмен на взятки, выдавая себя за водителей, перевозящих грузы для нужд армии или гуманитарную помощь».

Иными словами, в самом тексте вовсе не было указаний на то, что экстрадиции в Украину подвергнутся сами уклонисты от мобилизации, а не организаторы коррупционных схем. Однако, впечатление на читателей произвел броский заголовок: «Польша начала выдавать Украине мужчин, которые выехали из страны».Затем, как заметило издание «Украинская правда», он был заменен на менее резкий: «Украина возвращает на войну соотечественников, которые сбежали из страны».

Примечательно, что одновременно с этим Rzeczpospolita выпустила еще один материал, практически дублирующий первый по фактуре. Его заголовок звучит более конкретно: «Польша начала экстрадировать в Украину своих граждан, которые занимаются контрабандой людей».

Можно констатировать, что власти Украины серьезно взялись за пресечение коррупционных схем, позволяющих получить право на выезд за рубеж.

Уже в пятницу, 8 сентября, Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемых в этом в Львовской, Черкасской и Сумской областях. Стоимость их услуг доходила до $7 тыс. за оформление документов волонтера или дальнобойщика – в зависимости от региона и срочности. Всего же, как рассказал пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко, за полтора года войны удалось задержать около 220 подобных преступных групп.

Тем не менее, организовать массовую экстрадицию из Польши и других европейских стран самих уклонистов, как признают эксперты в самой Украине, невозможно по целому ряду причин.

«Например, согласно конвенции, экстрадицию можно применять только к тем лицам, относительно которых вынес приговор либо есть официальное подозрение в совершении уголовного преступления», – пишет в «Украинской правде» глава организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

При этом преступление должно быть тяжким, то есть подразумевать наказание не менее года лишения свободы, в то время как незаконный переход границы и в Украине, и в большинстве стран Европы – это лишь административное правонарушение.

Таким образом, экстрадиция десятков тысяч потенциальных уклонистов кажется попросту нецелесообразной из-за слишком высоких финансовых и административных затрат, при крайне низком шансе на успех, резюмируют эксперты.