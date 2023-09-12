В Новосибирской области самолет совершил посадку в поле

В Новосибирской области совершил аварийную посадку на пшеничном поле самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск. На борту находились 160 человек. Все они покинули самолет по спасательным трапам. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы в полете. #trtrussian #самолет #новосибирск #аварийнаяпосадка #пшеничноеполе #уральскиеавиалинии #trtнарусском