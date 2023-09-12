ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Новосибирской области самолет совершил посадку в поле
В Новосибирской области совершил аварийную посадку на пшеничном поле самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск. На борту находились 160 человек. Все они покинули самолет по спасательным трапам. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы в полете. #trtrussian #самолет #новосибирск #аварийнаяпосадка #пшеничноеполе #уральскиеавиалинии #trtнарусском
ьтьт / Others
12 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us