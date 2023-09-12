ПОЛИТИКА
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Ким Чен Ына встретили в России красной дорожкой
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронированном поезде на станцию Хасан, Приморского края России. Уважаемого гостя встретили красной дорожкой. Ранее сообщалось, что северокорейский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество в оборонной сфере. В конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу находился с официальным визитом в Пхеньяне. #trtrussian #севернаякорея #россия #кимченын #визит #поезд #путин #trtнарусском
лотлот / Others
12 сентября 2023 г.
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