ПОЛИТИКА
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В Бурсе из пищевых отходов изготавливают корм для животных
В Бурсе из пищевых отходов, собранных в госучреждениях, ресторанах и гостиницах, изготавливают корм для кошек и собак. Каждую неделю муниципалитет отбирает по городу около двух тонн пищевых отходов. Черствый хлеб измельчается в дробильной машине и соединяется с другими продуктами при определенной температуре. Получившаяся смесь формируется в гранулы и идет на корм животным. #trtrussian#бурса #пищевыеотходы #апсайклинг #вторичноеиспользование #кормдляживотных #гранулыдляживотных #экология #переработкаотходов #trtнарусском
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13 сентября 2023 г.
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