В Бурсе из пищевых отходов изготавливают корм для животных

В Бурсе из пищевых отходов, собранных в госучреждениях, ресторанах и гостиницах, изготавливают корм для кошек и собак. Каждую неделю муниципалитет отбирает по городу около двух тонн пищевых отходов. Черствый хлеб измельчается в дробильной машине и соединяется с другими продуктами при определенной температуре. Получившаяся смесь формируется в гранулы и идет на корм животным. #trtrussian#бурса #пищевыеотходы #апсайклинг #вторичноеиспользование #кормдляживотных #гранулыдляживотных #экология #переработкаотходов #trtнарусском