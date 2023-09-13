13 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Главы стран провели переговоры. Путин не исключил, что обсудит с Ким Чен Ыном военно-техническое сотрудничество. #trtrussian #СевернаяКорея #Россия #КимЧенЫн #визит #космодром #Путин #дипломатия #политика #новостиполитики #президенты #переговоры #сотрудничество #trtнарусском
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