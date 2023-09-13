Землетрясение в Марокко разрушило историческую мечеть Тинмель

Землетрясение в Марокко нанесло серьезный ущерб исторической мечети Тинмель, расположенной в высоких горах Атласа. Она была построена в 12 веке династией Альмохадов, власть которой распространялась на Пиренейский полуостров – Аль-Андалус и Северную Африку – Магриб. В деревне Тинмель, где находится мечеть, землетрясение 8 сентября разрушило практически каждый дом. #trtrussian #Марокко #землетрясение #мечеть #разрушение #история #историческаямечеть #культурноенаследие #тинмель #землетрясениевморокко #ущерб #горыатлас #альмохады #андалусия #севернаяафрика #магриб #trtнарусском