ПОЛИТИКА
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Перуанские хирурги извлекли восемь игл из желудка ребенка.
Перуанские врачи провели экстренную операцию двухлетнему малышу, который проглотил восемь игл для инъекций. Это произошло на ферме, где работает мать ребенка. Операция прошла успешно, она длилась два часа. За это время хирурги извлекли иглы из разных частей желудка и кишечного тракта. #trtrussian #перу #хирургия #игла #иглавжелудке #желудок #врачи #операция #медицина #спасение #trtнарусском
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13 сентября 2023 г.
Истории
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