Выставка Defense and Security Equipment International (DSEI), глобальное собрание экспертов по обороне и безопасности, стартовала 12 сентября в лондонском центре ExCel. В мероприятии принимают участие свыше 30 турецких оборонных компаний, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

В этом году в мероприятии, которое продлится четыре дня, принимают участие более 2800 поставщиков оборонной продукции. Свыше 230 новых участников продемонстрируют новейшие продукты и возможности.

Турецкие предприятия оборонной промышленности произвели значительный фурор на выставке DSEI 2023, уточняет «‎Анадолу»‎.

В мероприятии участвуют свыше 30 турецких компаний, в том числе такие отраслевые гиганты, как ASELSAN, HAVELSAN, BMC и Roketsan. Фирмы продемонстрировали передовые инновации, подчеркнув растущую роль Турции в мировом оборонном секторе.

Один из выдающихся участников DSEI 2023 — турецкий производитель бронетехники Nurol Makina. Фирма недавно расширила свое присутствие в Европе, запустив филиал в Великобритании Nurol Makina UK.

Новое предприятие направлено на поддержку британской армии и предоставление услуг третьим странам из Соединенного Королевства. Основным направлением деятельности британского бюро фирмы будет проектирование, разработка и производство бронетехники 4X4. Это создаст возможности трудоустройства на местном уровне.

Сотрудничество британских и турецких компаний

Nurol Makina UK дебютировала на международной выставке DSEI 2023 и уже работает над тем, чтобы стать неотъемлемой частью оборонной промышленности Великобритании.

Для достижения этой цели компания активно сотрудничает с местными фирмами и интегрирует их технологии и продукцию в технику Nurol Makina. Фирма уже подписала соглашение о сотрудничестве с британской компанией NP Aerospace — поставщиком решений по модернизации бронетехники для британской армии.

Среди ярких экспонатов стенда Nurol Makina UK — легкий бронированный автомобиль NMS-L с новой конфигурацией с правым рулем. Еще один популярный автомобиль — Ejder Yalcin 4X4, разработанный для удовлетворения оперативных потребностей воинских частей и сил безопасности в различных регионах.

Еще один заслуживающий внимания участник выставки — компания CANIK, известный производитель огнестрельного оружия в турецкой оборонной промышленности. CANIK в сотрудничестве с AEI Systems, одним из ведущих мировых производителей оружия среднего калибра, демонстрирует на выставке DSEI 2023 широкий спектр продукции: от пистолетов до зенитного оружия, пушек среднего калибра и орудийных турелей с дистанционным управлением.

Приобретение CANIK компании AEI Systems в прошлом году проложило путь к производству орудий среднего калибра в больших количествах как в Великобритании, так и в Турции.

Эти орудия будут предложены на вооружение наземных, воздушных и морских платформ дружественных и союзных стран, с основным упором на Турцию и Великобританию, уточняет «‎Анадолу»‎.

Турецкая оборонная промышленность получает мировое признание

DSEI 2023 станет ключевым событием для турецких компаний оборонной промышленности, пишет «‎Анадолу»‎. Турецкий оборонпром расширяет глобальное присутствие и представляет на мировой арене передовые инновации.

Ожидается, что сотрудничество и соглашения, заключенные на выставке, еще больше укрепят позиции Турции в международном оборонном секторе.

Посол Турции в Великобритании Осман Корай Эрташ выразил гордость и оптимизм по поводу значительного присутствия турецких компаний на одной из самых престижных в мире выставок оборонной промышленности, подчеркнув растущую важность этого сектора в экспорте страны.

Эрташ подчеркнул жизненно важную роль, которую играет оборонная промышленность в экономике Турции, и значение турецких компаний, представленных на выставке.

«Оборонная промышленность стала одним из наиболее значительных источников экспорта, и мы очень гордимся широким представительством турецких компаний здесь, на этом международном мероприятии», — заявил дипломат.

«‎В оборонной сфере [между Турцией и Великобританией] налажено достойное сотрудничество, мы надеемся, что это сотрудничество продолжит развиваться и достигнет еще более высокого уровня в течение трех дней»‎, — подчеркнул Эрташ.

Оборонная промышленность Турции неуклонно завоевывает признание на мировой арене: турецкие компании производят широкий спектр военной техники, от бронетехники до беспилотных авиационных систем. Способность страны внедрять инновации и производить передовые технологии поставила ее в конкурентное положение на мировом оборонном рынке.