Италия ищет способ выйти из китайской инициативы «Пояс и путь» (BRI), не разрушая при этом свои отношения с Пекином. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники, 10 сентября на саммите G20 в Нью-Дели итальянский премьер Джорджа Мелони встретилась с китайским коллегой Ли Цянем. В частной беседе Мелони якобы заявила, что Рим планирует выйти из инвестиционного соглашения BRI. При этом политик уточнила: Италия по-прежнему стремится сохранить дружеские отношения с Пекином.

На пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» Мелони уточнила, что говорила с китайским премьером о BRI, но решение еще не принято.

«Один пояс, один путь — не единственный элемент, на котором строятся наши двусторонние отношения с Китаем», — сказала итальянский премьер. Она добавила: другие европейские страны смогли договориться об улучшении отношений с Пекином, не подписываясь под эту инициативу.

Мелони также заявила, что посетит Китай в ближайшие месяцы.

Ли Цян в ответ призвал Италию обеспечить «справедливую, взвешенную и недискриминационную» среду для китайского бизнеса, пообещав при этом расширить доступ на рынок для итальянской продукции, уточняет Bloomberg.

Дедлайн в декабре

Италия официально подписал соглашение о сотрудничестве с КНР по BRI в 2019 году. Как отмечает «‎Анадолу», этот шаг ‎шокировал США и европейских партнеров. Республика на Апеннинском полуострове стала первой страной «Большой семерки», присоединившейся к BRI — крупнейшему в истории глобальному инфраструктурному проекту.

В рамках этой инициативы китайские банки и компании финансируют и строят по всему миру все — от электростанций, железных дорог, автомагистралей и портов до телекоммуникационной инфраструктуры, оптоволоконных кабелей и «умных городов».

Согласно первоначальному соглашению Италии и КНР, обе стороны могут расторгнуть сделку через пять лет. В противном случае партнерство будет продлено еще на пять лет. Италия должна до конца 2023 года проинформировать Китай о том, хочет ли она расторгнуть сделку.

Ожидается, что к декабрю Италия официально объявит о прекращении своего участия в знаковом китайском проекте.

Вместо Китая — западная инициатива

Параллельно с новостями о выходе из китайского проекта Рим присоединился к партнерству по глобальным инвестициям в инфраструктуру (PGII). Это западная инициатива по финансированию инфраструктурных проектов по всему миру.

PGII включает в себя новый экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC), представленный на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Его рассматривают как противовес BRI.

IMEC — попытка стран G7 представить альтернативный механизм для противостояния китайским инфраструктурным проектам, отмечает «‎Анадолу»‎.

Это сеть транспортных коридоров, включая железнодорожные линии и морские пути. Она, как ожидается, будет способствовать экономическому росту за счет интеграции между Азией, Персидским заливом и Европой.

Участие Италии в меморандуме IMEC — который также подписали Индия, США, Саудовская Аравия, ЕС, ОАЭ, Франция и Германия — многие эксперты расценили как шаг, подтверждающий скорый выход Рима из BRI.

Китай пригрозил последствиями

В Китае не поддерживают решение Италии покинуть инициативу. В попытке преодолеть скептицизм Рима КНР настаивает: инициатива «Пояс и путь» «принесла плоды» и Италии.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что сотрудничество с Италией в рамках BRI было положительным: высококачественная итальянская продукция вошла в «тысячи семей» в Китае.

«Тысячелетняя дружба, унаследованная от древнего Шелкового пути, сохранилась», — уточнил китайский министр во время недавнего визита в Рим.

Вопрос остается деликатным, особенно после того, как посол КНР в Италии предупредил: для Рима наступят «негативные последствия», если страна выйдет из соглашения.

«Китай мог бы попытаться каким-то образом наказать Италию‎»‎, — заявил «‎Анадолу»‎ Франческо Сиши, итальянский синолог, писатель и обозреватель.

«‎В конце концов, он [Пекин] имеет на это право», — считает эксперт.

«Италия присоединилась к BRI по своей воле, и никто ее к этому не принуждал. В любом случае, для Италии сейчас самое время начать проводить более качественную, всеобъемлющую и обоснованную азиатскую политику. У Италии ее никогда не было», — заключил Сиши.

Зачем Италии был нужен китайский проект?

Аналитики подчеркивают: у Италии было несколько причин для участия в BRI.

Пережив три рецессии за десятилетие, Рим искал инвестиции и расширял доступ итальянского экспорта на огромный рынок Китая.

В то время многие итальянцы чувствовали себя брошенными Европой, пишет «‎Анадолу»‎. Потому популистское правительство в Риме скептически относилось к ЕС и было более чем готово обратиться к Китаю для удовлетворения инвестиционных потребностей.

У Китая также были свои причины ухаживать за Италией.

Страна служила важной конечной точкой на древнем Шелковом пути. Включение Италии в BRI помогло председателю КНР Си Цзиньпину представить свою внешнеполитическую инициативу как начало золотой эры китайского влияния.

Обе страны имеют давние связи: в Италии проживает самая большая китайская диаспора в Европе, страны имеют глубокие торговые связи в производстве тканей, изделий из кожи и многого другого.

Пекин стремился увеличить свое влияние в Европе и пытался использовать разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, Италия оказалась идеальной отправной точкой.

Фактор США

Первые явные признаки того, что Италия намерена выйти из BRI появились в июле, когда Мелони встретилась с президентом Джо Байденом в Белом доме.

В совместном заявлении лидеры двух стран не упомянули открыто о возможном выходе Италии из соглашения.

Однако в заявлении отмечается, что два лидера «подтверждают свою приверженность… укреплению экономической устойчивости и экономической безопасности, включая усилия… по повышению нашей коллективной оценки, готовности, сдерживания и реагирования на экономическое принуждение».

Негласная отсылка была недвусмысленно направлена на Китай, отмечает «‎Анадолу»‎.

Несколько дней спустя министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил: решение страны присоединиться к BRI в 2019 году было одновременно «импровизированным и ужасным».

По словам министра, правительство бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, лидера популистского «Движения пяти звезд», подписало соглашение, рассчитывая увеличить итальянский экспорт в Китай.

Вместо этого, отметил он, соглашение «привело к двойному отрицательному результату».

«Мы экспортировали в КНР большую партию апельсинов, а они за три года в три раза нарастили экспорт в Италию», — отметил Крозетто.

ЕС наносит ответный удар

Евросоюз в последнее время начал рассматривать BRI как серьезный вызов.

В ответ на создание китайской инициативы в 2021 году Брюссель запустил проект «Глобальные ворота (Global Gateway). ЕС охарактеризовал его как «позитивное предложение ЕС странам-партнерам в поддержку их устойчивости и устойчивого развития».

Евросоюз обязался инвестировать в свою инициативу $350 млрд в период с 2021 по 2027 год. Инвестиции должны были пойти на проекты по борьбе с изменением климата, а также на поддержку здравоохранения, энергетики, транспорта, инфраструктуры и цифровизации.

Объем европейского финансирования меркнет по сравнению с более чем $2 трлн, которые Пекин вложил в зарубежные строительные проекты и различные формы инвестиций за последние два десятилетия.

Однако запуск «Глобальных ворот» означает: ЕС признал, что одни лишь слова не отучат ни одну страну от присоединения к «Поясу и пути».

Ослабление экономики Китая, отчасти вызванное решимостью Си Цзиньпина поддержать неэффективные государственные предприятия, также наносит ущерб BRI. Это создает реальную возможность для «Глобальных ворот» стать надежной альтернативой усилиям Китая, пишет «‎Анадолу»‎.

Если ЕС продолжит расширять усилия по созданию своего проекта на фоне спада китайской экономики, возможно, другие участники BRI последуют примеру Италии. Страны могут рассмотреть возможность выхода из «флагманского проекта» Пекина, который Си Цзиньпин запустил с помпой десять лет назад.

«Очень сложный» выход

Опрошенные «‎Анадолу»‎ политологи отмечают: Италии будет сложно найти «мягкий» способ выйти из сделки, не нанеся безвозвратного ущерба отношениям с Китаем.

«Многое зависит от решения этого вопроса», — заявил Сиши. — «Это будет очень сложный выход: Италия допустила серьезные ошибки, и будущему менеджменту потребуются еще большие и лучшие навыки».

Он подчеркнул: поскольку Америка также выступила со своей инициативой, у других стран тоже могут быть свои проекты.

«Тогда Китаю, возможно, захочется думать, что из-за множества подражательных инициатив идея BRI хороша. Или вместо этого, из-за трудностей с присоединением к нему других важных стран, оно может осознать, что существуют проблемы в его реализации», — заключил эксперт.

Другие политологи отмечают: Мелони хорошо знает, насколько важен выход Рима для отношений с США и насколько важно для Италии полностью соответствовать своей евроатлантической позиции.

«С другой стороны, Мелони колеблется. Действительно, давление со стороны ее партнеров по евразийской коалиции усилилось, и значительная часть итальянского бизнес-сообщества настаивает на том, чтобы она сохранила BRI в его нынешнем виде и избежала возмездия со стороны Китая», — считает Франческо Галиетти, основатель аналитического центра Policy Sonar.

«Мелони решила выиграть время, но это опасная игра. Реальный вопрос заключается в том, что она сможет предложить Китаю взамен. Посмотрим, на какую сторону склонится чаша весов», — уточнил эксперт.