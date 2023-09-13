В Евросоюзе большой спор между экологами и фермерами из-за разногласий об охранном статусе волков. Поводом стали недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью для домашнего скота, а потенциально и для людей‎»‎, — заявила чиновница 11 сентября.

Фон дер Ляйен лично пострадала от нападения волков в сентябре прошлого года, когда ее 30-летняя пони Долли была убита волком на северо-востоке Германии.

Политик предложила отступить от европейской Директивы о средах обитания и разрешить фермерам отстрел волков. По ее словам, эта мера позволит фермерам принимать целенаправленные меры для защиты скота. Они смогут использовать «мягкие ловушки» для волков, уточнила чиновница.

Фон дер Ляйен призвала местные и национальные власти «принять меры, когда это необходимо», осуществив такие отступления.

«Нам необходимо иметь актуальный набор информации и данных о статусе волка, чтобы иметь возможность предпринять дальнейшие действия», — заявила представитель Еврокомиссии.

С этого и началась «новая фаза» в споре о понижении статуса охраны волков.

В настоящее время этот вид строго охраняется Директивой о средах обитания, принятой в 1992 году. Она запрещает преднамеренный отлов или убийство волков в дикой природе.

Но стаи волков недавно вернулись в регионы ЕС, где они отсутствовали десятилетиями, нападая на домашний скот и усиливая напряженность в фермерских и охотничьих сообществах.

Волки нападают на скот

Фермерские сообщества по всей Европе призвали понизить природоохранный статус волков в ответ на растущую угрозу, исходящую от волчьих стай.

Европейский парламент в ноябре прошлого года призвал Еврокомиссию поддержать сельскохозяйственный сектор. В частности, парламентарии призвали Брюссель дать больше возможностей фермерам, чтобы они могли защитить свой скот.

Европейская народная партия, крупнейшая группа в Европарламенте, выступила с такими призывами. Партия позиционирует себя как защитник прав фермеров в ключевых экологических реформах ЕС.

От нападений больше всего страдают Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия и Италия. В этих странах наблюдается резкий рост количества забитого скота. В Австрии, где количество скота, убитого волчьими стаями, по сообщениям местных СМИ, увеличилось на 230% — до 680 убитых особей в 2021 году. Несколько регионов страны неоднозначно разрешили убийство волков, чтобы противостоять негативному воздействию на фермеров.

Экологи против фермеров

Экологи и неправительственные организации утверждают, что такие убийства нарушают законодательство ЕС.

Ранее в этом году 12 министров окружающей среды ЕС написали Виргиниюсу Синкявичюсу, европейскому комиссару по окружающей среде, письмо с призывом «не ослаблять правовую защиту волка». Письмо, инициированное Словакией, подписали министры Болгарии, Германии, Греции, Испании, Ирландии, Кипра, Люксембурга, Австрии, Португалии, Румынии и Словении.

«Медленное восстановление популяций волков в ЕС следует праздновать, а не бояться», — заявила Рейнеке Хамелеерс, генеральный директор Еврогруппы по животным.

«Этот успех остается хрупким, поскольку большинство трансграничных популяций волков в ЕС еще не достигли благоприятного природоохранного статуса. После вложения всех этих усилий и средств понижение защитного статуса волков не только повлияет на их благополучие, но и поставит под угрозу их выживание и осудите их еще до того, как они смогут быть спасены», — добавила Хамелеерс.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), волк относится к видам, вызывающим «наименьшее беспокойство». Его популяция в Европе «растет в количестве и расширяет ареал распространения» с 1970-х годов.