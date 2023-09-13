Евросоюз потратил за последние 10 лет более €600 млн на тренировочные миссии в Сахеле. Но все эти вложения не помогли поддержать демократические правительства в регионе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит TRT World.

«За последние 10 лет мы потратили более €600 млн на гражданские и военные миссии в Сахеле. Мы тренировали около 30 тыс. персонала в Мали и Нигере. И это не помогло консолидировать вооруженные силы и их способность поддержать демократическое правительство‎»‎, — подчеркнул дипломат.

При этом политик уточнил: регион Сахеля представляет стратегический интерес для Евросоюза.

Военные перевороты в Африке

Европейский Союз все еще не оправился после военного переворота в Нигере: в июле военная хунта свергла президента Мохамеда Базума.

Переворот в Нигере стал третьим по счету вооруженным захватом власти в Сахеле за последние годы. До этого путчи привели к смене власти в соседних бывших французских колониях — Мали и Буркина-Фасо.

Боррелл заявил, что он не видит «светлого будущего» для гражданской учебной миссии ЕС, работающей с внутренними силами безопасности Нигера.

По его словам, еще одна миссия, начатая ранее в этом году для укрепления потенциала вооруженных сил Нигера, вероятно, не будет реализована.

Брюссель уже был вынужден свернуть свою учебную миссию в Мали после того, как хунта, пришедшая к власти там в 2021 году, пригласила в страну наемников из российской ЧВК «‎Вагнера‎».

По словам Борреля, ЕС уделял слишком много внимания наращиванию вооруженных сил и недостаточно работал с обществами в хрупком регионе.

«Должны ли мы пересмотреть нашу политику в отношении Сахеля? Да, совершенно точно, нам следует использовать более стратегический подход и менее тактический», — констатировал дипломат.

Как ранее писал TRT на русском, сеть ЧВК «Вагнера» переходит под контроль Минобороны РФ. Все операции «‎вагнеровцев»‎ в Африке и на Ближнем Востоке будут подчинены военному ведомству. Москва отдельно просила режим Асада закрыть ЧВК доступ к авиабазе Хмеймим, пишет агентство Bloomberg.

Смерть лидера ЧВК Евгения Пригожина привела к тому, что деятельность «‎Вагнера»‎ в Африке оказалась в подвешенном состоянии. По данным газеты Financial Times, гибель Пригожина породила сомнения в способности России поддерживать армию наемников на континенте, считают источники издания.

Чуть более чем за пять лет «‎Вагнер»‎ стал ключевой опорой Москвы в проецировании российского влияния в Африке. ЧВК запустила схемы вмешательства в выборы, кампании по дезинформации и военные действия. Группа наемников была удобной для Кремля, поскольку Москва могла отрицать свою причастность.