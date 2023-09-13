К 2030 году Узбекистан доведет ВВП до $160 млрд. Об этом 13 сентября заявил советник министра инвестиций, промышленности и торговли республики Абдулла Хашимов.

«‎Это все требует наращивания международных грузовых перевозок. Сегодня Узбекистан поддерживает торговые отношения более чем со 180 странами. И автомобильные перевозки играют ключевую роль. За последние шесть лет объем перевозок экспортных грузов Узбекистана автомобильным транспортом увеличился в 5 ра»‎, — отметил Абдулла Хашимов на конференции в Ташкенте.

Объем экспорта Узбекистана к 2030 году увеличится в три раза — до $45 млрд, уточнил чиновник. В прошлом году этот показатель составил $18,5 млрд.

Конференция «‎Международные автомобильные перевозки: продвигая устойчивое развитие и процветание»‎ проходит в Ташкенте и Хиве 13-14 сентября. В ней принимают участие представители 29 стран — это 11 международных организаций и 93 иностранные делегации.

Ранее задачу довести ВВП страны до $160 млрд поставил президент страны Шавкат Мирзиёев. Выступая на съезде в мае, политик заявил о планах удвоить ВВП страны. В 2022 году ВВП составил $80,4 млрд.

«‎‎Валовый внутренний продукт (ВВП) страны будет удвоен до $160 млрд. ВВП на душу населения будет увеличен с нынешних $2200 до $4000», — уточнил Мирзиеев.

Президент добавил, что Ташкент запускает с зарубежными партнерами крупные проекты общей стоимостью $115 млрд. В результате к 2030 году Узбекистан намерен увеличить производство меди в 3,5 раза — до 500 тыс. тонн, золота — в 1,5 раза до 155 тонн, серебра — в 3 раза (500 тонн). Республика планирует довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, из них треть — 300 тыс. единиц — составят электромобили.

Как ранее писал TRT на русском, Узбекистан построит проекты в сфере альтернативной энергетики на $7,5 млрд. Сейчас в республике реализованы или находятся в стадии реализации 10 проектов солнечных электростанций мощностью 15 гигаватт.