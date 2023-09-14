Министерство иностранных дел осудило обнародованный 13 сентября доклад Европарламента по Турции за 2022 год.

«Доклад основан на дезинформации, распространяемой антитурецкими кругами, и полон несправедливых обвинений и предрассудков. Он также является отражением сохраняющегося поверхностного и недальновидного подхода Европарламента как к отношениям с нашей страной, так и к будущему ЕС», — указали во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Согласно заявлению, члены Европарламента остаются пленниками популистской политики и «далеки от выработки правильного стратегического подхода как к ЕС, так и к региону».

«В такой критический период с точки зрения стабильности и безопасности нашего континента, когда открылось окно возможностей для оживления отношений между Турцией и ЕС, считаем неразумным то, что Европарламент предпринимает подобные шаги вместо переговоров о членстве нашей страны в Евросоюзе», — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что Турция обладает потенциалом сделать Евросоюз глобальной силой перед лицом всех существующих вызовов, в первую очередь, в сфере безопасности, энергетики, изменения климата и экономики. «Для признания данных реалий необходимо проявить дальновидный подход, не идя на поводу узких интересов определенных кругов», — отмечается в тексте.

В ведомстве выразили надежду, что новый состав ЕП, который сформируется после выборов в Европарламент в 2024 году, будет действовать «опираясь на нейтральную, рациональную и конструктивную позицию».

МИД Турции также выступал с критикой доклада Европарламента (ЕП) в 2022 году. Тогда документ в турецком ведомстве назвали предвзятым, поверхностным и недальновидным. В Анкаре считают, что ЕП, часто предоставляющий свою трибуну для пропаганды представителям террористических организаций, например, террористам РПК, утратил доверие турецких граждан. «Поэтому содержащиеся в нем утверждения, касающиеся Турции, в частности о верховенстве права, соблюдении прав человека, а также безосновательные высказывания ряда представителей ЕС касательно ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и по Кипру нам безразличны», - говорилось в сообщении.

Как писал TRT на русском, в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан на 14-й конференции послов заявил, что ЕС не может быть настоящим игроком без Турции. По его словам, Анкаре и Евросоюзу важно возродить процесс с полноправным членством турецкой стороны в ЕС.