ПОЛИТИКА
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Момент спасения младенца во время наводнения в Греции
Кадры спасения младенца из затопленного дома в Греции стали вирусными в Сети. Видео опубликовала спецгруппа реагирования на стихийные бедствия (EMAK). Сообщается, что ребенок и его мать оказались ловушке в затопленном доме во время наводнения в Греции. По меньшей мере 15 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на греческие города на прошлой неделе. В частности, в Афинах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков. #trtrussian #греция #афины #ливень #шторм #наводнение #спасение #спасениемалыша #стихийноебедствие #наводнениевгреции #потоп #пострадавшиеотнаводнения #осадки #новостигреции #trtнарусском
ьитьти / Others
14 сентября 2023 г.
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