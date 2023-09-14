Момент спасения младенца во время наводнения в Греции

Кадры спасения младенца из затопленного дома в Греции стали вирусными в Сети. Видео опубликовала спецгруппа реагирования на стихийные бедствия (EMAK). Сообщается, что ребенок и его мать оказались ловушке в затопленном доме во время наводнения в Греции. По меньшей мере 15 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на греческие города на прошлой неделе. В частности, в Афинах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков. #trtrussian #греция #афины #ливень #шторм #наводнение #спасение #спасениемалыша #стихийноебедствие #наводнениевгреции #потоп #пострадавшиеотнаводнения #осадки #новостигреции #trtнарусском