В Туркменистане приступили к сбору урожая хлопка

В Туркменистане начался сбор урожая хлопка. По традиции первыми в поле идут аксакалы - уважаемые и почтенные старейшины рода. Они произносят благодарственную молитву, после чего приступают к сбору созревших бутонов «белого золота». В этом году в Туркменистане засеяно хлопком 580 тысяч гектаров земли. Фермеры планируют собрать более 1,2 миллиона тонн урожая. #туркменистан #хлопок #урожай #сборурожая #сборхлопка #аксакалы #туркмены #старейшины #белоезолото #ферма #хлопковаяферма #новоституркменистана #trtrussian #trtнарусском