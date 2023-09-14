ПОЛИТИКА
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В Туркменистане приступили к сбору урожая хлопка
В Туркменистане начался сбор урожая хлопка. По традиции первыми в поле идут аксакалы - уважаемые и почтенные старейшины рода. Они произносят благодарственную молитву, после чего приступают к сбору созревших бутонов «белого золота». В этом году в Туркменистане засеяно хлопком 580 тысяч гектаров земли. Фермеры планируют собрать более 1,2 миллиона тонн урожая. #туркменистан #хлопок #урожай #сборурожая #сборхлопка #аксакалы #туркмены #старейшины #белоезолото #ферма #хлопковаяферма #новоституркменистана #trtrussian #trtнарусском
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14 сентября 2023 г.
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