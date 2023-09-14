Ультра-ортодоксальные иудеи заблокировали движение в Иерусалиме

Несколько сотен ультра-ортодоксальных иудеев (харедим) заблокировали движение в центре Иерусалима в знак протеста против ареста члена их общины за отказ служить в армии. Для разгона протестующих прибыла конная полиция. Община харедим составляет до 12% населения Израиля. Вместо военной службы они проходят специальные религиозные курсы. #иерусалим #палестина #израиль #евреи #иудеи #ультраконсервативныеиудеи #ортодоксальныеиудеи #харедим #протест #армия #армияизраиля #коннаяполиция #службавармии #стычки #полиция #trtrussian #trtнарусском