ПОЛИТИКА
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Ультра-ортодоксальные иудеи заблокировали движение в Иерусалиме
Несколько сотен ультра-ортодоксальных иудеев (харедим) заблокировали движение в центре Иерусалима в знак протеста против ареста члена их общины за отказ служить в армии. Для разгона протестующих прибыла конная полиция. Община харедим составляет до 12% населения Израиля. Вместо военной службы они проходят специальные религиозные курсы. #иерусалим #палестина #израиль #евреи #иудеи #ультраконсервативныеиудеи #ортодоксальныеиудеи #харедим #протест #армия #армияизраиля #коннаяполиция #службавармии #стычки #полиция #trtrussian #trtнарусском
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14 сентября 2023 г.
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