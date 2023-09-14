За последние несколько дней появились сообщения, о том, что Киев может совсем скоро получить на вооружение сразу несколько типов новых ракет. Во-первых, это американские Army Tactical Missile Systems (ATACMS), которые, согласно источникам телеканала ABC News, уже готовятся к отправке.

«Они уже едут», – сказал один из чиновников, связанный с планами по поддержке Украины, но оговорился, что пока об это не объявлено официально, все может измениться.

Второй источник подтвердил, что отправка рассматривается, но был не так оптимистичен насчет сроков. Он предположил, что ATACMS может войти в ближайший пакет военной помощи, но в таком случае до получения пройдут месяцы.

В то же время стало известно об украинской новой ракете. Ее название пока неизвестно, но судя по всему, речь идет о модификации ракеты «Нептун». «Ежедневный селектор. Заслушал доклад главкома о ситуации на поле бое. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперед не останавливается, – писал 31 августа в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. – Министерство стратегического развития – про собственное производство. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров».

Впрочем, с тех пор особенных деталей о новой украинской разработке не появилось. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в Facebook видео запуска, но рассмотреть на нем можно мало – просто огненный след растворяется в ночном небе.

«Собеседник Украинской службы Би-би-си в руководстве компании «Укроборонпром» заявил, что на видеозаписи Данилова показано именно то «дальнобойное оружие на 700 км», о котором говорит Зеленский», – пишет BBC. Это украинская ракета, которая уже была применена в боевых условиях, сообщил источник, однако более детально говорить о ней он отказался — и даже не смог сообщить ее название. Собеседник не опроверг, но и не подтвердил, что это мог быть модернизированный вариант ракеты «Нептун»».

Стоит напомнить, что ракета «Нептун» тоже достаточно новая – она была разработана всего три года назад, но уже успела запомниться успешными ударами в ходе войны. Именной ей в апреле 2022 года был поражен крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота России.

Как пояснил в беседе с TRT на русском военный аналитик Дмитрий Кузнец, сказать что-то конкретное о новой украинской ракете можно будет лишь тогда, когда будут прямые доказательства ее применения в боевых условиях.

«Пока есть лишь слова. И в недавней атаке на мысе Тарханкут в Крыму, скорее всего, применялась не она», – отметил эксперт. Зато ракеты ATACMS, по словам Кузнеца, могут дать Киеву существенные преимущества. «Боевой комплекс для них уже готов – эти ракеты запускаются с той же платформы, что и HIMARS. Никакой дополнительной техники для применения ATACMS не требуется, переучивание требуется минимальное, – рассказывает эксперт. – Точность такая же, управление по GPS, что, конечно, оставляет возможность подавления РЭП (радиоэлектронным подавлением – TRT на русском), но это нужно РЭП иметь именно там, куда летит. ATACMS можно применять по мобильным целям, причем установку HIMARS можно перепрограммировать на новую цель за минуты. Но главное их преимущество – количество ракет на западных складах и возможность выстрелить и тут же уехать. А с учетом большей дальности стрельбы комплексы HIMARS станут еще более неуязвимыми – их не могут найти даже в 80 км от фронта, а в 300 км от фронта сделать это будет еще сложнее».

Новости есть и относительно самолетов F-16, на которые в Киеве возлагают еще большие надежды. Как написала 10 сентября газета The Wall Street Journal, украинское командование считает, если обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце, то ожидать их боевое применение можно будет уже зимой – например, к февралю. Они исходят из того, что на подготовку первых 10 пилотов может уйти порядка пяти месяцев.

Американские чиновники, однако, придерживаются более консервативных оценок по поводу сроков для применения F-16 в бою, заключала WSJ». Вдобавок к обучению, усилия потребуются на подготовку логистики и обслуживание. Даже опытным пилотам, обученным на МиГ-29, придется изучать западное оборудование, включая вооружение и системы связи. Некоторые американские официальные лица говорят, что украинцы не будут готовы вести боевые действия на F-16, по меньшей мере, до середины 2024 года, и, возможно, гораздо позже.