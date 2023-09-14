Мексиканский уфолог показал конгрессу мумифицированные останки инопланетян

Мексиканский уфолог принес в конгресс на слушания по НЛО мумифицированные останки инопланетян. По его утверждению, они были найдены в Перу в 2017 году. Их приблизительный возраст составляет 700 и 1800 лет. Однако некоторые эксперты-антропологи подвергли сомнению эти находки, заявив, что это подделки из фрагментов костей людей и обезьян. #trtrussian #мексика #мехико #инопланетяне #нло #пришельцы #уфология #перу #антропология #заявление #летающаятарелка #сверхъестественное #гуманоид #trtнарусском