ПОЛИТИКА
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Мексиканский уфолог показал конгрессу мумифицированные останки инопланетян
Мексиканский уфолог принес в конгресс на слушания по НЛО мумифицированные останки инопланетян. По его утверждению, они были найдены в Перу в 2017 году. Их приблизительный возраст составляет 700 и 1800 лет. Однако некоторые эксперты-антропологи подвергли сомнению эти находки, заявив, что это подделки из фрагментов костей людей и обезьян. #trtrussian #мексика #мехико #инопланетяне #нло #пришельцы #уфология #перу #антропология #заявление #летающаятарелка #сверхъестественное #гуманоид #trtнарусском
вав / Others
14 сентября 2023 г.
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