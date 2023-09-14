Зарубежные вкладчики наращивают деловую активность в Турции на фоне модернизации ее экономической политики. Британская Financial Times обратила внимание на недавнее «трио» сделок, ставших символическим явлением. Банки VakıfBank и Yapı Kredi за неделю успешно продали иностранным инвесторам деноминированные в долларах облигации общим объемом в $1,3 млрд. Параллельно стало известно, что компания Ebebek смогла привлечь два десятка иностранных институциональных инвесторов для первичного публичного размещения акций в размере $70 млн.

«В последние месяцы произошли заметные и позитивные изменения в том, что касается интереса международных инвесторов к турецким рынкам капитала, –– отметил главный исполнительный директор турецкого подразделения HSBC Holdings Plc Селим Керванджи. –– Этот интерес опирается на широкий спрос, исходящий от Великобритании, Европы, США и Ближнего Востока. Он переориентирован на Турцию в качестве инвестиционного направления».

Ситуация вокруг VakıfBank и Yapı Kredi подчеркивает то, что оба банка начинают рассматривать возможность выхода на международные рынки облигаций. Случай с Ebebek, в свою очередь, примечателен тем, что компания привлекла гораздо больше институциональных иностранных инвесторов, чем любое другое IPO на бирже акций Стамбула в этом году, подсчитывает Financial Times. Так или иначе, но их случаи отражают широкую тенденцию: с начала июня иностранный капитал влил около $1,4 млрд на турецкий рынок.

«Высококвалифицированные институциональные иностранные инвесторы в настоящий момент начинают демонстрировать гораздо больший интерес к турецкой экономике», –– фиксирует Тунч Йылдырым, руководитель отдела по работе с институциональным капиталом в турецком банке UNLU & Co. По его словам, аппетиты иностранных вкладчиков значительно выросли после того, как Центральный банк Турции в прошлом месяце анонсировал решение о повышении ключевой ставки сразу на 750 базисных пунктов –– до 25%.

Шаг ЦБ был интерпретирован как признак того, что глава регулятора Хафизе Эркан, которая была назначена в июне, серьезно относится к своему обещанию стабилизировать цены.

Среднесрочная программа

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил среднесрочный план экономического развития страны. Он сообщил, что в период между 2024 и 2026 годами Анкара будет стремиться «к сбалансированному экономическому росту и средним темпам роста в 4,5%». Доминирующим фактором в рамках этой комплексной стратегии, по его словам, будут инвестиции частного сектора с высокой добавленной стоимостью.

«Мы не пойдем на компромисс в вопросах экономического роста», — заявил он.

Среди целей Эрдоган выделил стремление Турции войти в число стран с высоким уровнем дохода, прогнозируя, что к моменту завершения программы размер ВВП превысит $1,3 трлн, а валовый национальный доход на душу населения достигнет уровня в $14,8 тыс.

В рамках среднесрочной инициативы большое внимание уделяется борьбе с безработицей: власти поставили цель снизить ее уровень до однозначных цифр. Эта цель будет достигнута при помощи запланированного увеличения возможностей трудоустройства с перспективой создания в среднем 909 тыс. рабочих мест ежегодно. В общей сложности это составит 2,7 млн рабочих мест за период действия программы, уточнил президент Турции.

В сфере международной торговли Эрдоган изложил планы по увеличению экспорта, обозначив необходимость превысить показатель в $300 млрд. Вместе с тем доходы от туризма могут достигнуть $70 млрд. Президент выразил намерение поднять экспорт товаров и услуг, которые предоставляет Турция, на «исторический уровень».

Президент также объявил об инициативах по расширению доступа к жилью для малообеспеченных слоев населения за счет развития новых проектов социальной недвижимости. Кроме того, по его словам, турецкое правительство планирует оптимизировать государственные инвестиционные инициативы путем «устранения неэффективности и перераспределения ресурсов в приоритетные области».

Деловое сообщество Турции очень высоко оценило среднесрочную стратегию, отметив ее сфокусированность на улучшении бизнес-климата. «Мы высоко ценим среднесрочную программу, потому что она уменьшит неопределенность. Мы ожидаем, что программа даст толчок экономической активности и предсказуемости», — заявил президент союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу.

В свою очередь, президент Стамбульской ассоциации экспортеров (İHKİB) Мустафа Гюльтепе заметил: «Акцент на ценовой стабильности очень важен для экспортеров. У нас были проблемы с производством и продажами в прошлые периоды из-за высокой инфляции».

Диапазон вложений

За последние дни августа – начало сентября турецкие облигации в национальной валюте привлекли инвестиции на сумму $375 млн, что является крупнейшим притоком с марта 2021 года, пишет Bloomberg.

Теперь мировым кредиторам приходится пересматривать свои сценарии в отношении экономики Турции –– в пользу более позитивных. Так, британский банк Barclays недавно был вынужден повысить прогноз роста валового внутреннего продукта страны на 2023 год –– до 2,9% с прежних 1,2%.

Аналитики Barclays заметили, что положительная тенденция последовала за «более высокими показателями экономического роста в первой половине 2023 года, главным образом благодаря политике, связанной с выборами (всеобщие выборы в Турции состоялись в мае. –– TRT на русском), и более ограниченному ужесточению политики в постэлекторальной среде, несмотря на все ожидания».

С учетом того, что международный кредитор ожидает от Анкары «аналогичную политику в следующем году», его экономисты также пересмотрели свой прогноз роста экономики Турции на 2024-й –– с 0,5% до 1,6%. Не исключено, что и эти данные будут корректироваться в более положительную сторону и далее.

Общая деловая атмосфера становится фактором расширения интереса со стороны иностранного капитала в географическом смысле. Мехмет Шимшек, министр финансов и казначейства Турции, недавно сообщил, что планирует провести переговоры с инвесторами в Германии, в финансовых центрах Нью-Йорке и Лондоне, а также в Азии и на Ближнем Востоке.

В знак того, что активность на рынках долгового капитала продолжает идти на расширение, крупный турецкий банк Yapı Kredi, продал пятилетние устойчивые долларовые облигации стоимостью $500 млн с доходностью 9,4%, сумев привлечь $1 млрд США в виде заказов. Высокопоставленный сотрудник одного крупного западного банка заявил Financial Times, что другие турецкие компании также начинают выстраиваться в очередь на долговые сделки.

Как заметил Селим Керванджи, одна из тенденций, которая может принести пользу турецкому рынку капитала в будущем, заключается в том, что в настоящее время прицел на крупные турецкие финансовые активы взяла более широкая группа инвесторов. «Инвесторы хотят инвестировать в более широкий круг турецких клиентов, помимо основных имен и экспортеров», –– резюмировал Керванджи.

И это открывает новые перспективы.