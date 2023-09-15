Африканский союз (АС), состоящий из 55 стран, приняли в состав G20 на минувшем саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Теперь у блока, который раньше считался «приглашенной международной организацией», такой же статус, что и у Европейского союза.

Ждать пришлось долго

Пресс-секретарь АС Эбба Калондо заявила, что Африканский союз мечтал присоединиться к «Большой двадцатке» последние семь лет. Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани, которого теперь пригласили занять место за столом вместе с лидерами G20, признался, что отреагировал на эту новость «очень эмоционально».

«Я чуть не заплакал. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом», — пояснил он.

До этого единственным государственным блоком, входившим в объединение, на долю которого приходится около 85% мирового ВВП и 2/3 мирового населения, был Европейский союз. Остальные 19 стран — ведущие экономики мира — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

С инициативой принять АС в G20 выступил в июне Нарендра Моди. По его словам, это «укрепит «Большую двадцатку» и голос Глобального Юга». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал решение предоставить Африканскому союзу постоянное членство в «Большой двадцатке»: «Нас всегда заботило, чтобы голос Африки отзывался эхом в глобальных и региональных вопросах. Мы будем и дальше укреплять существующее сотрудничество с Африкой на платформе G20».

Африка должна присутствовать за столом в каждой комнате, где обсуждаются глобальные проблемы, пояснил в свою очередь президент США Джо Байден.

Перспективный партнер

Африканский союз со штаб-квартирой в столице Эфиопии Аддис-Абебе был создан в 2002 году после роспуска Организации африканского единства. В организацию входят 55 стран, ВВП государств которого в совокупности составляет $3 трлн, а население — около 1,4 млрд человек. Ожидается, что к 2050 году оно удвоится и составит четверть населения планеты.

Ведущим поставщиков вооружения Африки считается России, страны Залива — одними из главных инвесторов, а Китай — крупнейшим торговым партнером и одним из ее главных кредиторов. Объем торговли КНР с континентом примерно в четыре раза больше объема торговли США с Африкой. Помимо этого, Пекин предлагает африканским странам более дешевые кредиты, чем западные государства. Однако условия заёма и требования к залогу зачастую бывают непрозрачными.

На этом фоне уникальную модель партнерства на континенте создает Турция, не конкурируя при этом ни с одной другой страной. Анкара в последние годы стала одним из главных партнеров африканских государств, оказывающим странам континента экономическую, дипломатическую и военную помощь, сотрудничающим в сфере культуры здравоохранения и безопасности.

«Теперь, став полноправным членом G20, Африканский союз сможет представлять континент, на котором расположена крупнейшая в мире зона свободной торговли. Африка также чрезвычайно богата ресурсами», — пишет TRT World.

На континенте находится 60% мировых активов возобновляемой энергетики и более 30% полезных ископаемых, которые необходимы для создания возобновляемых и низкоуглеродных технологий. В докладе ООН об экономическом развитии Африки, опубликованном в августе, сообщается, что, например, только в Конго находится почти половина мировых запасов кобальта, необходимого для производства литий-ионных батарей.

Залог успеха в единстве

Политолог из ЮАР Линдиз Вандзилла рассказал TRT на русском, что теперь Африка сможет участвовать в борьбе с изменением климата. Континент больше всего страдает от него, хотя вносит наименьший вклад в изменение климата.

«Страны континента несут на себе основную тяжесть изменения климата: экстремальные погодные условия влияют на сельскохозяйственную деятельность, традиционные мелкие отрасли, такие как рыболовство. Африка как континент несет наименьшую ответственность за глобальное потепление. Большое количество промышленных отходов также попадает в Африку иногда намеренно, иногда случайно», — пояснил эксперт.

По его словам, лидеры африканских стран устали наблюдать за тем, как другие государства отбирают ресурсы континента для их переработки и получения прибыли, они хотят, чтобы развитие промышленности приносило пользу местной экономике.

«Присоединение Африканского союза к G20 имеет для всего континента огромное значение. Африка на протяжении веков играла центральную роль в экономическом развитии других стран и регионов, в большинстве случаев за свой счет и за счет лишений африканского народа», — считает специалист.

Он добавил, что даже сегодня континент все еще «подвергается экономической эксплуатации, и часть остального мира испытывает глубокое нежелание обеспечивать равные и справедливые условия для африканцев.

Со вступлением в G20 появилась реальная надежда на то, что интересы Африки будут услышаны и приняты во внимание. «ЕС уже является членом G20. Почему африканский континент, его интересы и народ также не должны быть представлены?» — резюмировал эксперт.

По мнению бывшего премьер-министра Нигера Ибрагима Ассане Маяки, залог успеха АС в «Большой двадцатке» заключается в единстве. «Африке нужно будет стать одним голосом, если она надеется повлиять на принятие решений в G20», — считает экс-политик.

Договариваться 55 африканским странам скорее всего будет непросто, однако они уже показывали свою готовность выступать единым фронтом. Например, во время пандемии коронавируса государства континента, не получив вакцину от COVID-19 от западных стран, решили совместно оптом закупить препарат для всего континента. Теперь требования Африки, как члена G20, будет сложнее игнорировать.