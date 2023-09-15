ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке мусульманам разрешили транслировать призыв к молитве
Мэрия Нью-Йорка разрешила мечетям транслировать Азан - призыв к молитве без специального разрешения. Такая возможность будет у верующих по пятницам и каждый день во время Рамадана. #trtrussian #ньюйорк #ислам #мусульмане #азан #намаз #молитва #разрешениенаазан #азанвньюйорке #верующие #мусульманесша #мусульманеньюйорка #пятница #пятничнаямолитва #пятничныйнамаз #рамадан #trtнарусском
ьтиьи / Others
15 сентября 2023 г.
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