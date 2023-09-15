В августе экспорт нефти из Ирана в Китай достигмаксимальных показателей за последние 10 лет. Причем поставки в КНР достигли такого уровня, что общие цифры иранского нефтяного экспорта приблизились к досанкционным. По оценкам компании Tankerеtrackers.com Inc., предоставляющей данные о перевозках нефтяных грузов правительствам, страховщикам и другим организациям, за первые 20 дней августа Иранэкспортировал 2,2 млн баррелей нефти и конденсата в сутки. При этом на пике до возвращения санкций США в отношении Тегерана в 2017-м Иран экспортировал2,5 млн баррелей в сутки. Иными словами, несмотря на санкции, иранская сторона почти достигла показателей поставок нефти на международные рынки, которые были в самые «жирные» времена. Казалось бы, такое положение должно дать сильный толчок для иранской экономики, которая пребывала последние годы не в самом хорошем состоянии. Однако ничего подобного пока не происходит, и каких-то значительных изменений к лучшему в иранской экономике не видно. С чем это связано?Причина успеха

После того, как Иран заключил ядерную сделку его экономика непродолжительное время активно росла. Так, по итогам 2016 года ВВП страны увеличился почти на 9%. Главным фактором роста стал экспорт нефти, который удалось за короткое время нарастить в период снятия международной изоляции и ослабления санкций. В среднем в 2016-2017 году Тегеран экспортировал 2-2,5 млн. баррелей нефти в сутки. В отдельные месяцы этот показатель приближалсяк 3 млн. Однако после одностороннего выхода США из ядерной сделки при президенте Дональде Трампе и возвращения всех американских санкций прежние покупатели начали резко отказываться от иранской нефти. В результате экспорт обрушился примерно до 0,5 млн баррелей в сутки, а в некоторые месяцы 2020 годасоставлял лишь 0,1 млн баррелей в сутки - то есть сократился почти до нуля.

Еще во времена администрации Трампа Иран начал нащупывать пути обхода санкций. Панацеей стал Китай с его огромным спросом и готовностью закрыть глаза на давление США ради получения нефти со скидкой. Схема используется следующая: груженые нефтью иранские танкеры в открытом море отключают транспондеры. Затем перегружают груз на другой танкер уже не под иранским флагом. В итоге Китай получает как будто неиранскую нефть.

Чтобы Пекин согласился на эти рискованные операции Тегеран предлагает углеводороды по сниженной цене. Если в 2021 году западные СМИ писали, что иранская нефть предлагается по цене на $4-5 ниже рыночной, то в начале 2023 году дисконт уже составил $11. Но и это не предел: летом 2023 года Wall Street Journal сообщил, что Иран «наводнил» рынок дешевой нефтью, скидка на которую доходит до $30.

В 2023 году добавился еще один фактор: теперь США гораздо меньше стремятся ограничить экспорт иранской нефти любой ценой. Не фоне информации о сделке между Вашингтоном и Тегераном по обмену заключенными и разморозке иранских активов появились дополнительные сведений, вероятно, также связанные с этой сделкой. Чиновники США в частном порядке сообщили Bloomberg, что Вашингтон постепенно ослабили некоторые меры по обеспечению соблюдения санкций в отношении продажи иранской нефти.

Дело не только в сделке с Ираном, но и в попытке ограничить рост цен на нефть. Россия поставлять в прежних объемах углеводороды не может из-за западных ограничений. При этом Саудовская Аравия наращивать производство себе в убыток не согласна. США серьезно обеспокоены перспективой дорогих углеводородов, поэтому «на помощь» приходит Иран, который готов поставлять на международный рынок дешевую нефть.

Формально ограничения на нефтяной экспорт в отношении Тегерана американской стороной не снят. Но теперь ИРИ свою нефть продавать гораздо проще, чем раньше.

Экономика

Успехи на экспортном фронте не сильно спасают экономику Ирана. Инфляция в стране только по официальным оценкам четвертый год подряд сохраняется на уровне 50%. При этом реальные цифры могут быть в разы больше.

Можно было бы предположить, что нефтяные поступления еще просто не успели оказать эффект. Однако наращивание нефтяного экспорта происходит не первый год. Более того, Всемирный банк говорит о том, что рост ВВП Ирана замедляется: со скромных 4% до примерно 2%, что в текущих иранских условиях после двух лет отрицательного роста ВВП в 2018 и 2019 годах равносильно стагнации.

Прежде всего, сказываются все те же санкции. Нефть приходится продавать сильно дешевле рыночной цены. Более того, реализация «серых схем» с ложными танкерами тоже требует дополнительных затрат. В итоге поступления в бюджет и экономику заметно меньше, чем могли бы быть при отсутствии ограничений.

Однако еще важнее то, что из-за давления США Иран не использует в своих расчетах доллары и не переводит деньги электронно - Тегеран все также отрезан от мировой банковской системы. В результате, за проданную в Китае нефть он получает юани, которые сложно, да и нет особого смысла везти в Иран. Вместо этого иранская сторона должна искать возможности для закупки на эти средства китайские товары, которые уже будут отправляться в Исламскую республику.

Иными словами, вместо валюты, которую можно использовать в Иране, страна получает товары. Это намного лучше, чем ничего. Однако живые деньги намного лучше решали бы проблемы Тегерана. Не говоря о том, что в республике все также остро стоит вопрос дефицит валюты, из-за чего иранский риал постоянно обесценивается.

Но главный фактор для внутренних проблем экономики Ирана стоит искать внутри страны. Главной причиной инфляции служит дефицит бюджета - доходы государства меньше расходов, и для латания этой дыры печатается больше денег. При этом главный фактор этой дыры - большие субсидии на бензин, электричество, газ и базовые продукты. Государство боится обрезать эти расходы из-за опасений социального взрыва. Как результат, с каждым годом, а то и месяцем, дефицит бюджета только растет.

В начале 2023 года Международный валютный фон дал оценку глубине проблемы. По его оценкам на тот момент, для того, чтобы закрыть дыру в бюджете, Ирану нужно было, чтобы цены на нефть были $352 за барель. Понятно, что этот показатель недостижим, сегодня нефть торгуется за $90.

К этому стоит добавить, что сельскохозяйственный сектор Ирана, вносящий значительный вклад в экономику страны страдает из-за изменений климата и особенно засух. Кроме того, ненефтяной рост сдерживает тот факт, что внутреннее потребление, которое в прошлом было важным драйвером роста, останется низким из-за снижения покупательной способности населения после четырех лет гиперинфляции.

Иными словами, экономика Ирана достигла той точки, когда простое наращивание экспорта нефти даже до досанкционного уровня ее уже не спасет. Ситуацию может улучшить снятие западных санкций, но пока такой сценарий не выглядит вероятным.