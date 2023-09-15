Число российских предпринимателей в Польше за год выросло на 40%. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные польского министерства развития и технологий.

«Подавляющее большинство российских субъектов, попавших под санкции, по-прежнему остаются в Польше, хотя и не занимаются коммерческой деятельностью. Более того, за год в нашей стране появилось более 400 новых компаний с российским участием», — говорится в статье.

Ведомство уточняет: в 2023 году число действующих и приостановленных компаний, в которых участвуют предприниматели с гражданством РФ — 1732. Из них 1315 возглавляют лица, имеющие лишь гражданство России. В 2022 году этот показатель был ниже: общее число компаний с участием российских бизнесменов — 1120, из них 903 возглавляли лица, имеющие только гражданство РФ.

Газета отмечает: с начала российско-украинской войны и введения европейских санкций полностью бизнес в Польше закрыли лишь три российских бизнесмена. Это Виктор Вексельберг ($6,8 млрд), Михаил Фридман ($12,6 млрд) и Алексей Мордашов ($20,9 млрд). Связанные с предпринимателями компании продали польские активы, отмечает Rzeczpospolita.

Президент центра им. Адама Смита Анджей Садовский считает, что данные министерства могут быть занижены. Он отметил: известны случаи, когда акции покупали «представители российского капитала» с паспортами Украины. Эксперт призвал польское управление по конкуренции и защите прав потребителей тщательнее проверять сделки по поглощению компаний в Польше.

В мае Варшава ввела санкции против совладельцев «Технониколь», миллиардеров Сергея Колесникова ($1,4 млрд) и Игоря Рыбакова ($1,4 млрд). Под санкции попали польские структуры «‎Технониколь»‎.

В июле власти Польши передали долю бизнесмена Вячеслава Кантора ($11,3 млрд) под внешнее управление. Министр развития и технологий страны Вальдемар Буда пообещал: Варшава будет «шаг за шагом» ликвидировать «присутствие россиян в польской экономике, будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала».

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что богатейшие россияне с начала российско-украинской войны вывели из Европы активы на $50 млрд. В основном, репатриация активов коснулась компаний, зарегистрированных на Кипре, острове Джерси и в Швейцарии. Среди тех, кто первым вывел зарубежные активы из банков Швейцарии и Кипра в Россию — миллиардеры Андрей Гурьев и сталелитейный магнат Виктор Рашников, уточняет Bloomberg. Также в списке уральский миллиардер, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.