Китайское публичное пространство преподносит новый сюрприз с исчезновением госдеятеля министерского ранга. На этот раз ситуация коснулась главы оборонного ведомства генерал-полковника Ли Шанфу: он пропал из поля зрения более, чем на две недели. Последний раз военачальника, получившего повышение в марте этого года благодаря опыту в сфере военной модернизации и аэрокосмических технологий, видели 29 августа в Пекине, где он выступал с речью в рамках ежегодного Китайско-африканского форума по вопросам мира и безопасности.

Это второй по счету министр, который таинственно исчез после того, как Си Цзиньпин реализовал возможность переизбраться в качестве председателя КНР на беспрецедентный третий срок. Летом от полномочий министра иностранных дел был освобожден один из самых молодых и самых перспективных дипломатов Цинь Ган, который находился в своем кресле только полгода. Внезапному распоряжению о его отставке также предшествовало то, что Цинь Ган почти на месяц буквально испарился из публичного пространства.

Американское разведсообщество считает, что Ли Шанфу отстранен от поста и находится под следствием. Министр успел пропустить важное мероприятие во Вьетнаме.

Факт заключается в том, что кадровая ситуация в армии КНР крайне неустойчива. В эти месяцы произошли изменения, коснувшиеся высшего офицерского звена Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Так, их новым командующим стал Ван Хоубинь, до этого занимавший должность замкомандующего китайскими ВМС. Кроме того, был назначен новый политкомиссар Сюй Сишэн, член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Эксперты назвали такие кадровые решения редкими и обращающими на себя внимание.

Во время недавней поездки на северо-восток страны и инспекции 78-й армейской группы НОАК Си Цзиньпин призвал военных к комплексному повышению боеготовности. Отдельно «великий кормчий» подчеркнул важность поддержания высокого уровня целостности и единства внутри вооруженных сил, а также обеспечения их стабильности и безопасности. На фоне исчезновения Ли Шанфу и перестановок в командовании Ракетными войсками эти высказывания председателя КНР прозвучали как признак накопившихся внутренних проблем.

Застарелые проблемы

В своих анонимных комментариях СМИ официальные представители администрации президента США намекают, что исчезновение Ли Шанфу может быть напрямую связано с антикоррупционными расследованиями.

«Самая давняя проблема НОАК слишком велика, чтобы Си Цзиньпин мог ее решить. Эти трудности оказывают большое влияние на то, чего Си хочет достичь», –– заявил источник издания Nikkei.

В последние месяцы антикоррупционное подразделение Центрального военного совета (ЦВС) Китая действительно интенсифицировало свою активность. Так, ЦВС выпустил директивы, призывающие вооруженные силы в целях повышения боеготовности «сдерживать, искоренять и предотвращать коррупцию» в своих рядах, а также выступил за то, чтобы сформировать «механизм раннего предупреждения рисков сохранения честности и неподкупности в армии» для расследования случаев коррупции, имевших место в прошлом.

В начале июня Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, объявила, что более 39 высокопоставленных членов военного и политического корпуса были арестованы с момента XX съезда партии в октябре. А канадская консалтинговая компания Cercius, которая занимается исследованием атмосферы внутри китайской политической элиты, констатировала, что на сегодня статус примерно десятка действующих и отставных руководителей Ракетных войск НОАК, включая их экс-командующего Ли Юйчао и его заместителя Лю Гуанбиня, остается неясным.

Тем не менее, причина возможных чисток может быть и другая. Два высокопоставленных источника Financial Times заявили, что расследования вполне могли быть инициированы в связи с утечками конфиденциальных данных.

«Мы, за пределами Китая, уже довольно подробно понимаем структуру Ракетных сил, –– заявил один из собеседник газеты, который представляет иностранное правительство. –– Речь идет о разглашенных секретах».

«Особенность правления»

За последнее десятилетие Си Цзиньпин пытался преобразовать НОАК. Лейтмотивом этих реформ стал курс на рецентрализацию власти под эгидой ЦВС, высшего органа принятия решений, который нынешний председатель КНР возглавляет с ноября 2012 года. Комплекс этих усилий включал упразднение общих департаментов внутри НОАК, увеличение автономии надзорных органов и создание свода правил, направленных на ужесточение ответственности за коррупцию.

«Великий кормчий» недвусмысленно попытался сосредоточить контроль над армией в своих руках, расширив полномочия председателя ЦВС.

Некоторые эксперты убеждены, что последние события вокруг высшего военного руководства указывают на провал этих реформ. «В связи с тем, что Си сам выбирал этих людей, его управление скомпрометировано, –– говорит Эндрю Ян, бывший министр обороны Тайваня. –– Сейчас он должен разрядить негативное влияние на военную службу».

В свою очередь, Лайл Моррис, научный сотрудник по вопросам внешней политики и национальной безопасности Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке, отмечает: «То, что они (власти КНР. –– TRT на русском) снова говорят об этих проблемах, представляет собой кодовую фразу для того, чтобы выразить: абсолютная лояльность к партии еще не достигнута». По словам исследователя, Си Цзиньпин установил контроль над НОАК беспрецедентными способами, однако это совсем не значит, что процесс близок к логическому финалу.

По словам Филлипа Сондерса из вашингтонского Университета национальной обороны, за десятилетие в Китае обновилось поколение политических деятелей, из-за чего некоторые из страхов, связанных с нарушением красных линий в сфере борьбы с коррупцией, исчезли. «Существует необходимость периодически подчеркивать необходимость борьбы с коррупцией и вновь политически подчеркивать тему лояльности партии», –– поясняет Сондерс.

Тейлор Фрейвел, директор Программы исследований безопасности в Массачусетском технологическом институте, считает, что все инциденты вокруг высшего военного руководства высвечивают факт, что лидерские позиции Си Циньпина внутри КПК «остаются неустойчивыми даже после более чем дести лет его правления и укрепления власти». «Это наводит на мысль, что подобные события являются особенностью правления Си, а не сбоем в системе», –– резюмирует эксперт.