ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
БПЛА Bayraktar AKINCI установил рекорд - 30 тысяч часов налета
Штурмовой беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI установил новый рекорд, совершив 30 тысяч часов налета. Об этом сообщили в компании BaykarTeknoloji. Ранее турецкий БПЛА поднялся на рекордную высоту — 13 716 метров над землей. Напомним, AKINCI принят на вооружение ВВС Турции и также экспортируется в 8 стран мира. #trtrussian #Турция #Bayraktar #AKINCI #БПЛА #Baykar #беспилотники #рекорд #вооружение #экспорт #trtнарусском
бьтбьт / Others
15 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us