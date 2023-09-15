БПЛА Bayraktar AKINCI установил рекорд - 30 тысяч часов налета

Штурмовой беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI установил новый рекорд, совершив 30 тысяч часов налета. Об этом сообщили в компании BaykarTeknoloji. Ранее турецкий БПЛА поднялся на рекордную высоту — 13 716 метров над землей. Напомним, AKINCI принят на вооружение ВВС Турции и также экспортируется в 8 стран мира. #trtrussian #Турция #Bayraktar #AKINCI #БПЛА #Baykar #беспилотники #рекорд #вооружение #экспорт #trtнарусском