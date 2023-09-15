Азербайджан отмечает 105-летие освобождения Баку от оккупации

Министерство обороны Турции поздравило Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от армянских и большевистских банд и выпустило по случаю этой даты видеоролик. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия под командованием османского паши Нури Киллигиля очистила Баку от оккупантов, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать в нынешнюю столицу из Гянджи. Там оно находилось после 28 мая 1918 года, когда Азербайджан провозгласил независимость. #trtrussian #Азербайджан #Баку #освобождение #независимость #праздник #годовщина #большевики #15сентября1928 #оккупация #кавказскаяисламскаяармия #паша #османскийпаша #НуриКиллигиля #азербайджанцы #Гянджи #независимостьАзербайджана #trtнарусском