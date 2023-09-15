Воинственный визит

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию продолжается – после того как он в среду провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, его поезд, как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, не вернулся в КНДР, а продолжил путешествие по России. Но сенсацией это не стало – еще вчера президент России говорил, что после переговоров «у председателя большая программа – он отсюда (то есть из Владивостока, где проходил саммит – TRT на русском) летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника: и гражданская, и боевая», а «затем во Владивостоке тоже военная часть по линии министерства обороны, но она заключается просто в демонстрации возможностей тихоокеанского флота». Слово «летит», Путин, вероятно, употребил как фигуру речи – известно, что Ким Чен Ын, так же как его отец и дед, предпочитают путешествовать на бронированном поезде.

Сама же встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына продолжалась около четырех часов и проходила в весьма символическом месте – на космодроме «Восточный». Детали, разумеется, остались за кадром, но по открытой части мероприятия можно было сделать вывод, что КНДР и Россия – это не просто соседние страны и экономические партнеры, но и союзники в противостоянии «со всемирным злом». Ким Чен Ын называл это зло «империалистами» и «гегемонистическими силами». «Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России, – сказал корейский лидер. – И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства».

«Состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям. Нам большой ущерб нанес COVID, когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира, – рассказал каналу «Россия-24» после переговоров Владимир Путин. – Но у нас очень много интересных проектов: это и транспортное сообщение, логистика, железная дорога, автомобильная работа, возобновление работы морского флота, где можно сделать очень хороший логистический треугольник, автомобильная дорога на Китай. Здесь в разы можно увеличить объемы перевозок. Мы говорили о развитии сельского хозяйства».

Когда же журналист Евгений Попов отметил, что Путин обходит тему военно-технического сотрудничества, президент России ответил: «Есть же определенные ограничения, Россия их все соблюдает. Есть вещи, о которых мы можем говорить, мы обсуждаем, думаем. Россия - страна самодостаточная, но есть вещи, на которые мы можем обратить внимание, мы обсуждаем их».

Речь в данном случае идет о санкциях Совбеза ООН против Пхеньяна, за которые в свое время голосовала и Москва. Вопрос о них задавали и главе МИД РФ Сергею Лаврову, но он ответил, что санкции «принимались в совершенно другой геополитической обстановке», и несколько лет назад Москва вместе с Пекином приняли совместное решение не одобрять новые санкционные пакеты. Впрочем, это не значит, что уже введенные меры утратили силу.

При этом, хотя официально об этом нигде не говорилось, западные издания еще до визита писали, что он будет посвящен покупке у КНДР снарядов советского образца. Эту мысль, не ставя под сомнение, выносили в заголовки: «Ким Чен Ын в России на фоне американских предостережений к продаже оружия» или «На саммите мировых изгоев Путин и Ким Чен Ын обсуждают оружие и спутниковые технологии».

Но, как объяснили TRT на русском эксперты по региону, все это может быть лишь прикрытием и «политическим спектаклем». Мнения о том, кто и зачем его разыгрывает, разделились.

«Разговоры о снарядах идут уже год, но следов не видно»

Как заявил TRT на русском кореевед, преподаватель университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков разговоры о продаже Пхеньяном артиллерийских снарядов, по всей видимости, лишь «часть программы по дезинформации и политическому давлению».

«При этом мы видим, что корейская, и российская сторона всячески подчеркивают военный аспект визита. На это указывает то, что встреча была на космодроме, и то, что в июле в Пхеньян ездил министр обороны РФ Сергей Шойгу, – отметил эксперт. – Но при этом Северная Корея – это не Иран и тем более не Китай. Их возможности по военному сотрудничеству очень ограничены. Разговоры о северокорейских снарядах, которые якобы применяются в Украине, идут уже год, но при этом доказательств этого мы не видели. Хотя Киев, безусловно, сразу предоставил бы их публике».

Поэтому, как считает Андрей Ланьков, смысл демонстративных действий Москвы и Пхеньяна в том, чтобы заставить Сеул отказаться от собственных планов по поставкам оружия Киеву.

«Визит на космодром и авиационный завод – это форма внушения, – рассуждает эксперт. – Москва таким образом дает понять, что, если южнокорейские вооружения окажутся в Украине, северокорейские могут узнать что-нибудь новое в сфере ракетных и космических технологий. А если нет – то этого не случится. У Северной Кореи тоже есть свой интерес – продемонстрировать, что она не марионетка Китая, и у нее есть другие партнеры. Поэтому свой первый визит после ковидной изоляции Ким совершает именно во Владивосток, а не в Пекин».

Северный треугольник против южного

Другой специалист по региону, ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов считает, что привлекать внимание именно к военному сотрудничеству Москвы и Пхеньяна может быть выгодно не им самим, а как раз их геополитическим противникам.

«Под соусом о том, что Россия покупает оружие у КНДР, происходит институциональное оформление военного треугольника Вашингтон-Токио-Сеул, – сказал Асмолов в беседе с TRT на русском. – Гипотетическое сотрудничества Северной Кореи с России служит обоснованием для такого союза, хотя это, конечно, попытка поставить телегу впереди лошади».

При этом насчет самой продажи снарядов Асмолов, как и Ланьков, настроен скептично: «Во-первых, снаряды нужны самому Пхеньяну. Во-вторых, между Россию и КНДР только один железнодорожный мост, над которым, будем честны, постоянно висят американские спутники. Любые, даже косвенные признаки поставок сразу станут аргументом для Сеула, чтобы помогать Украине».

Впрочем, как считает Константин Асмолов, космодром в качестве места встречи лидеры действительно выбрали не случайно. «Ким Чен Ын – человек с военно-техническим образованием, которому такие вещи правда интересны. Именно его стараниями северокорейский ВПК сделал очень большую работу. Развивать космические и спутниковые технологии пока удается хуже – обе попытки завершились провалом. Но если северокорейские спутники будут запускаться на российских ракетах-носителях, это позволит формально обойти санкции и дать толчок развитию и этой отрасли».