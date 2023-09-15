В конце августа российские военные чиновники во главе с замминистра Юнус-Беком Евкуровым посетили Ливию. Делегация побывала в Тобруке на востоке Ливии по приглашению военачальника Халифы Хафтара. Среди прочего стороны обсуждали создание пункта базирования для ВМФ РФ по примеру сирийского Тартуса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, представители российского Минобороны и Хафтар обсуждали право свободного захода российских военных кораблей в порты Бенгази и Тобрук. Также стороны обсудили создание портовых складов топлива, снабжения и ремонтных мощностей для российского ВМФ.

WSJ выяснила, что взамен замглавы Минобороны Евкуров предложил Хафтару запчасти, ремонт и подготовку пилотов для имеющейся у военачальника авиации советского образца. Газета уточняет: пока неизвестно, какое решение по итогам переговоров принял Хафтар.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, пункт ВМФ в Ливии теоретически позволит России контролировать альтернативные энергетические маршруты в Европе. Также база даст Москве возможность угрожать южному флангу НАТО. Газета подчеркивает: пока РФ не удалось реализовать планы с морскими базами в Африке: открыть пункт материально-технического обеспечения в Судане у Москвы пока так и не получилось.

США пытаются отговорить

После визита представителей российского Минобороны в восточную Ливию собираются приехать также представители Пентагона, узнала WSJ. Делегация американского военного ведомства и Госдепартамента постарается убедить полевого командира Хафтара изгнать из Ливии ЧВК «Вагнера» и объединиться с конкурирующими силами.

«США надеются, что таким образом будет создана буферная зона на границе с неспокойным Сахелем, с его ростом активности джихадистов и серией военных переворотов», — пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с подготовкой визита.

Делегации Пентагона и Госдепа возглавят командующий ВС США в Африке генерал Майкл Лэнгли и спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Они также намерены встретиться с лидером международно признанных властей Ливии в Триполи Абделем Хамидом Дбейбой.

WSJ уточняет: визиты делегаций РФ и США к Хафтару — это начало широкой «войны за наследство ЧВК «‎‎Вагнера», начавшейся после гибели главаря наемников Евгения Пригожина. Ливия была первой страной Африки, куда пришла ЧВК. Здесь находится ключевая для снабжения африканской группировки наемников авиабаза, уточняет газета.

Как ранее писал TRT на русском, сеть ЧВК «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке переходит под контроль Минобороны РФ. Вся зарубежная сеть ЧВК должна перейти под прямое военное командование Москвы. Это положит конец схеме, которая позволяла властям РФ отрицать свою причастность к военной активности в Африке. Москва отдельно просила режим Асада закрыть ЧВК доступ к авиабазе Хмеймим.