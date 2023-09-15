Региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» предложила обязать работодателей РФ обеспечивать своих сотрудников — трудовых мигрантов — местами для питания. С таким обращением организация обратилась к председателю партии «Единая Россия», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Об этом пишет газета «‎Ведомости»‎.

Диаспора в своем обращении отмечает: в соцсетях распространяются видеоролики, где трудовые мигранты на строительных площадках массово проводят обеденное время вне рабочей территории. Отсутствие мест для питания «создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан РФ», говорится в письме организации.

Скандальный видеоролик

«‎Ведомости» подчеркивают: одной из причин ‎обращения узбекской диаспоры мог стать видеоматериал, где человек в форме правоохранительных органов РФ пинает ногами коробки с выпечкой обедающих на улице строителей. Ролик предположительно сняли в Санкт-Петербурге. Точная дата инцидента неизвестна, распространяться в социальных сетях видеоролик начал в конце августа текущего года.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов полагает, что сотрудник полиции превысил должностные полномочия.

«Применительно к этой ситуации возможна только дисциплинарная ответственность сотрудника: замечание, выговор, строгий выговор», — уточнил Кузнецов в комментарии «‎Ведомостям»‎.

Мера ликвидирует стихийные торговые точки

Глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов в беседе с изданием отметил: создание условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители могут приобрести продукты.

При этом не все эксперты-юристы поддерживают обращение узбекской диаспоры. Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов в комментарии газете уточнил: если характер работы позволяет предоставлять сотрудникам перерыв для отдыха и обеда (ст. 108 ТК РФ), работодатель не обязан создавать для работников условия для приема пищи на своей территории.

Исключение — когда характер работы не позволяет предоставить такой перерыв. Перечень этих работ есть в Правилах внутреннего трудового распорядка, пояснил юрист.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние семь лет число трудовых мигрантов из Узбекистана в России выросло в четыре раза. В Ташкенте не согласились с выводами министра. Агентство по внешней трудовой миграции республики опровергло эти данные.

«Если посмотреть на цифры, то количество узбекистанских мигрантов, ведущих временную трудовую деятельность в РФ, в 2016 году составляло около 2 млн, а сейчас около 1,5 млн (-25%)», — говорится в ответе ведомства.