ПОЛИТИКА
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Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
Узбекская национальная автономия Москвы предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать своих сотрудников местами для питания
Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
Фото: AA / Others
15 сентября 2023 г.

Региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» предложила обязать работодателей РФ обеспечивать своих сотрудников — трудовых мигрантов — местами для питания. С таким обращением организация обратилась к председателю партии «Единая Россия», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Об этом пишет газета «‎Ведомости»‎.

Диаспора в своем обращении отмечает: в соцсетях распространяются видеоролики, где трудовые мигранты на строительных площадках массово проводят обеденное время вне рабочей территории. Отсутствие мест для питания «создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан РФ», говорится в письме организации.

Скандальный видеоролик

«‎Ведомости» подчеркивают: одной из причин ‎обращения узбекской диаспоры мог стать видеоматериал, где человек в форме правоохранительных органов РФ пинает ногами коробки с выпечкой обедающих на улице строителей. Ролик предположительно сняли в Санкт-Петербурге. Точная дата инцидента неизвестна, распространяться в социальных сетях видеоролик начал в конце августа текущего года.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов полагает, что сотрудник полиции превысил должностные полномочия.

«Применительно к этой ситуации возможна только дисциплинарная ответственность сотрудника: замечание, выговор, строгий выговор», — уточнил Кузнецов в комментарии «‎Ведомостям»‎.

Мера ликвидирует стихийные торговые точки

Глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов в беседе с изданием отметил: создание условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители могут приобрести продукты.

При этом не все эксперты-юристы поддерживают обращение узбекской диаспоры. Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов в комментарии газете уточнил: если характер работы позволяет предоставлять сотрудникам перерыв для отдыха и обеда (ст. 108 ТК РФ), работодатель не обязан создавать для работников условия для приема пищи на своей территории.

Исключение — когда характер работы не позволяет предоставить такой перерыв. Перечень этих работ есть в Правилах внутреннего трудового распорядка, пояснил юрист.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние семь лет число трудовых мигрантов из Узбекистана в России выросло в четыре раза. В Ташкенте не согласились с выводами министра. Агентство по внешней трудовой миграции республики опровергло эти данные.

«Если посмотреть на цифры, то количество узбекистанских мигрантов, ведущих временную трудовую деятельность в РФ, в 2016 году составляло около 2 млн, а сейчас около 1,5 млн (-25%)», — говорится в ответе ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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