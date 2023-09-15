Казахстан готовится создать совместное с Турцией предприятие для производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов. Его слова приводит портал Trend.az.

Чиновник отметил: сейчас Минобороны республики сотрудничает с турецкими компаниями для создания совместного предприятия на территории Казахстана.

По словам замминистра, анализ последних вооруженных конфликтов подчеркивает важность использования БПЛА в современных военных операциях.

«‎Мы понимаем эту актуальность и принимаем соответствующие меры. На данный момент мы как приобретаем готовые БПЛА, так и разрабатываем собственные. У нас уже есть БПЛА израильского и китайского производства, а также идут работы по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями‎», — подчеркнул Камалетдинов.

Он также уточнил, что Казахстан разрабатывает свои беспилотники.

«‎Мы в настоящее время проводим демонстрационные испытания наших собственных разработок в области БПЛА. Беспилотники имеют такое же важное значение, как и другие виды вооружения, такие как снаряды и ракеты, и поэтому их количество должно увеличиваться‎», — заключил замминистра.

Как ранее писал TRT на русском, в Казахстане будут собирать ударные БПЛА ANKA турецкого производства. Об этом сообщил разработчик дронов — турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).

В компании напомнили, что в прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку беспилотников ANKA. Однако в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering — уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.

Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.