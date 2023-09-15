Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе договорились возобновить диалог по демаркации и делимитации границы. Об этом сообщает телеканал «‎Кыргызстан 24»‎.

Переговоры состоялись во время пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

На встрече в Душанбе Жапаров и Рахмон «подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами и выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений».

Делимитация границы двух республик идет медленно, несогласованной остается как минимум треть границы. Из 972 км границы между Кыргызстаном и Таджикистаном согласованы 682 км. Среди спорных — территории в Баткенской и Ошской областях Кыргызстана.

Пограничный конфликт

За последние 10 лет на первый план в спорах между Бишкеком и Душанбе вышли вопросы, связанные с земельными претензиями, водными ресурсами и использованием территории.

За этот период между двумя странами было зафиксировано более 150 напряженных ситуаций и конфликтов, в том числе с человеческими жертвами, сообщало агентство «‎Анадолу»‎.

29 апреля 2021 года на границе вспыхнули стычки из-за спора за контроль над водораспределительной сетью, расположенной на границе. В конфликте погиб 31 гражданин Кыргызстана, сожжены 21 дом, 10 заправок, школа, два кафе, восемь продуктовых магазинов и погранзастава.

Встреча Сапарова и Рахмона прошла в годовщину крупнейшего приграничного инцидента. Ровно год назад — 14 сентября 2022 года — на границе вспыхнули столкновения, ставшие самыми крупными с момента обретения обеими странами независимости в 1990-е.

В результате инцидента со стороны Кыргызстана погибли 59 человек, 140 пострадали. В Таджикистане сообщали о 41 погибшем.

К 18 сентября 2022 года стороны смогли урегулировать конфликт. Бишкек и Душанбе договорились о совместном патрулировании на границе. Также стороны решили разблокировать дороги в зоне конфликта. 19 сентября республики подписали протокол об установлении мира.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова выступить посредником в этом историческом споре.