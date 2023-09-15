В аэропорту Стамбула полиция «обезвредила» угонщиков самолета.

В аэропорту Стамбула прошли полицейские учения, цель которых – обезвредить условных угонщиков самолета. Согласно легенде учений, пассажиров рейса Анкара-Измир, взяла в заложники группа террористов. Переговоры с бандитами результата не дали, и полиция приступила к спасению заложников. В спецоперации приняли участие больше 350 военнослужащих и 53 транспортных средства. #trtrussian #Стамбул #аэропорт #угон #угонсамолета #полицейскиеучения #самолет #заложник #бандиты #полицияСтамбула #военнослужащие #учения #аэропортСтамбула #ученияваэропорту #trtнарусском